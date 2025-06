Virat Kohli and Anushka Sharma: ഐപിഎല്‍ കിരീടം നേടിയ വിരാട് കോലി തന്റെ ജീവിതപങ്കാളിയും നടിയുമായ അനുഷ്‌ക ശര്‍മയ്‌ക്കൊപ്പം ആഹ്ലാദം പങ്കിടുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറല്‍. മത്സരശേഷം അനുഷ്‌കയ്ക്കു അരികിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയ കോലിയെ ഏറെ വൈകാരികമായാണ് കാണപ്പെട്ടത്.

അനുഷ്‌കയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കോലി കരഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ സന്തോഷകണ്ണീര്‍ തുടച്ച് അനുഷ്‌കയും ഒപ്പംകൂടി. അനുഷ്‌കയുടെ നെറ്റിയില്‍ മുത്തം കൊടുത്താണ് കോലി തന്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഐപിഎല്ലില്‍ ആര്‍സിബിയുടെ എല്ലാ മത്സരങ്ങള്‍ക്കും അനുഷ്‌ക എത്തിയിരുന്നു.



virat running to anushka, after winning everything pic.twitter.com/r4bH2cDAfx