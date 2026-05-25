അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- അമേരിക്ക–ഇറാൻ സമാധാന ചർച്ചകളിൽ പുരോഗതി: ധാരണാപത്രത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്
- ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമീപം സിസിടിവി സ്ഥാപിച്ചു, സൈനിക നീക്കങ്ങള് പാകിസ്ഥാനിലെ ആളുകളുമായി പങ്കുവെച്ചു; പഞ്ചാബില് യുവാവ് അറസ്റ്റില്
- റിസ്വാൻ പുറത്ത്, ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന ടീമിൽ ബാബർ അസം തിരിച്ചെത്തി
- പാകിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് കുറയും, ചനാബ് നദിയിൽ 2,600 കോടിയുടെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുമായി ഇന്ത്യ
- പുല്വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരന് ഹംസ ബുര്ഹാന് പാക് അധീന കശ്മീരില് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു
ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിക്കണം, പാകിസ്ഥാന് മുകളില് ട്രംപിന്റെ സമ്മര്ദ്ദം
മുന് പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഇമ്രാന് ഖാന് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ അബ്രഹാം ഉടമ്പടിയെ ശക്തമായി എതിര്ത്തിരുന്നു.
ഇറാന് യുദ്ധം അവസാനിച്ച ശേഷം ഇസ്രായേലിനെ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കുന്ന അബ്രഹാം ഉടമ്പടിയില് പങ്കുചേരാന് പാകിസ്ഥാനോടും ചില ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളോടും അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്ട്ട്. ശനിയാഴ്ച പാകിസ്ഥാന് ഉള്പ്പെടുന്ന വിവിധ അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായി നടത്തിയ ഉന്നതതലയോഗത്തിലാണ് ഈ ആവശ്യം ട്രംപ് ഉന്നയിച്ചത്. ട്രംപിന്റെ നിര്ദേശം നിരസിച്ചാല് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളില് പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക പാകിസ്ഥാനും സൗദി അറേബ്യയ്ക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
പാകിസ്ഥാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്രായേലുമായി നയതന്ത്രബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമായും നയതന്ത്രപരമായും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും. ഇസ്ലാമിക രാജ്യമെന്ന നിലയില് ഇസ്രായേലിനെ പരസ്യമായി പിന്തുണച്ചാല് അതിന് രാജ്യത്തിനുള്ളില് നിന്ന് തന്നെ എതിര്പ്പുകളുണ്ടാകും. എന്നാല് അമേരിക്ക പിണക്കിയാല് അതും പാകിസ്ഥാനെ ബാധിക്കും. പലസ്ഥീന് വിഷയം നിലനില്ക്കുന്നതിനാല് ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിച്ച പാകിസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളെ അത് പ്രകോപിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
മുന് പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഇമ്രാന് ഖാന് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ അബ്രഹാം ഉടമ്പടിയെ ശക്തമായി എതിര്ത്തിരുന്നു. പലസ്ഥീന് ജനതയോട് കാട്ടുന്ന ക്രൂരതകളെ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു ഇമ്രാന് ഖാന്റെ നിലപാട്. നിലവില് ജയിലിലാണെങ്കില് പാകിസ്ഥാനിനുള്ളില് വലിയ ജനപിന്തുണയാണ് ഇമ്രാന് ഖാന്റെ പാര്ട്ടിക്കുള്ളത്. അതിനാല് ഇസ്രായേല് അനുകൂല നിലപാട് രാജ്യത്തിനകത്ത് ആഭ്യന്തര കലാപം പോലും ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. അതിനാല് തന്നെ അമേരിക്കയുടെ സമ്മര്ദ്ദവും സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ജനവികാരവും ഏതിനെ മാനിക്കണമെന്ന ധര്മ്മസങ്കടത്തിലാണ് പാകിസ്ഥാന്.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.