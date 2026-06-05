  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Russia Renews Su-57 Fighter Jet Offer to India Amid Fifth-Generation Aircraft Push
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 5 June 2026 (16:17 IST)

ഇന്ത്യയ്ക്കായി വീണ്ടും റഷ്യയുടെ Su-57 ഓഫർ; അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നൽകും

Su-57, Russia India defence deal, fifth-generation fighter jet, Vladimir Putin, Indian Air Force, stealth fighter aircraft, FGFA project, AMCA project
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Fri, 5 Jun 2026 (16:17 IST) Updated: Fri, 5 Jun 2026 (15:10 IST)
google-news
മോസ്‌കോ: ഇന്ത്യ-റഷ്യ പ്രതിരോധ സഹകരണത്തില്‍ വീണ്ടും വലിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് വഴി തുറന്ന് അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാന പദ്ധതിയായ FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശവുമായി റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിര്‍ പുടിന്‍. ജൂണ്‍ 4ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമ മേധാവികളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇന്ത്യയുമായി സംയുക്ത വികസന മാതൃക വീണ്ടും മുന്നോട്ടുവെക്കാന്‍ റഷ്യ തയ്യാറാണെന്ന് പുടിന്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്.
 
റഷ്യയുടെ Su-57 stealth fighter അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇന്ത്യയും റഷ്യയും ചേര്‍ന്ന് വികസിപ്പിക്കാനിരുന്ന FGFA പദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യ 2018-ല്‍ പിന്മാറിയിരുന്നു. ഉയര്‍ന്ന ചെലവും സാങ്കേതികതയെ പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങളും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും ഇന്ത്യ ആശങ്കയായി ഉയര്‍ത്തികാണിച്ചതോടെയാണ് പദ്ധതിയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യ പിന്മാറിയത്. അതേസമയം  42-ലധികം Su-57 വിമാനങ്ങള്‍ റഷ്യ ഇതിനകം വികസിപ്പിച്ച് സേനയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തികഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയ്ക്കായി പ്രാദേശിക നിര്‍മാണം, സാങ്കേതിക കൈമാറ്റം എന്നിവയടക്കമുള്ള ഓഫറാണ് മോസ്‌കോ മുന്നോട്ട് വെയ്ക്കുന്നത്.
 
 ചൈനയുടെ J-20 stealth fighter സാന്നിധ്യവും മേഖലയില്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന വ്യോമ പ്രതിരോധ മത്സരവും ഇന്ത്യയെ അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാന പദ്ധതികളിലേക്ക് വേഗത്തില്‍ നീങ്ങാന്‍ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാക്കുന്നുവെന്നാണ് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്‍ ഇന്ത്യ സ്വയംപര്യാപ്തത ലക്ഷ്യമിട്ട് AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെങ്കിലും ഇത് യാഥാര്‍ഥ്യമാകാന്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.അതേസമയം റഷ്യന്‍ നിര്‍ദേശത്തോട് ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും, പ്രതിരോധ രംഗത്ത് ദീര്‍ഘകാല ബന്ധം നിലനിര്‍ത്തുന്ന രണ്ടു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കുമിടയില്‍ പുതിയ തലത്തിലെ സഹകരണ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ഇത് തുടക്കമാകുമോയെന്നതാണ് ഇപ്പോള്‍ ആഗോള പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ പ്രധാന ചര്‍ച്ച.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
ജനങ്ങള്‍ക്ക് അസൗകര്യം ഉണ്ടാകരുത്; മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ ഗാര്‍ഡ് ഓഫ് ഓണര്‍ നിരസിച്ചു

'മഴ തകർക്കും ':നാളെ മുതൽ അതിതീവ്ര മഴ, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്, ആറിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച്

'മഴ തകർക്കും ':നാളെ മുതൽ അതിതീവ്ര മഴ, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്, ആറിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച്അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ മഴ സാധ്യതയെ തുടര്‍ന്നുള്ള അലര്‍ട്ടുകള്‍ ഇങ്ങനെ.

രാജ്യത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഇ 85 ഇന്ധനം, 5000ത്തോളം സ്പെഷ്യൽ പമ്പുകൾ, പെട്രോളിനേക്കാൾ വമ്പൻ വിലക്കുറവ്

രാജ്യത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഇ 85 ഇന്ധനം, 5000ത്തോളം സ്പെഷ്യൽ പമ്പുകൾ, പെട്രോളിനേക്കാൾ വമ്പൻ വിലക്കുറവ്രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഇ85 ഇന്ധന പമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതി

സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതിവേശ്യാലയം നടത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിലും റെയ്ഡുകളില്‍ ലൈംഗികത്തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന മുതിര്‍ന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാന്‍ പോലീസിന് അധികാരമില്ല. റെയ്ഡില്‍ പിടിക്കുന്ന ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികളെ ഇരകളാക്കാനോ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനോ പാടില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഇസ്രായേല്‍ ലെബനന്‍ ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്‍ച്ച ഇറാന്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചു

ഇസ്രായേല്‍ ലെബനന്‍ ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്‍ച്ച ഇറാന്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചുഇറാന്റെ നീക്കത്തിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവുമായും ഹിസ്ബുള്ളയുമായും സംസാരിച്ചതായും ഇരുപക്ഷവും പരസ്പരം ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ സമ്മതിച്ചതായും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യുംമറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നിർദേശം നൽകിയത് എഡിജിപി, പേരെടുത്ത് പറയാതെ എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട്

രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നിർദേശം നൽകിയത് എഡിജിപി, പേരെടുത്ത് പറയാതെ എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട്കേസ് ഡയറിയിലടക്കം തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തിയത് എഡിജിപിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്ന് അജിത് കുമാറിന്റെ ഓഫീസിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച 2 ഗ്രേഡ് എസ്‌ഐമാര്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നല്‍കി.

7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി

7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപിഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്‍കിയിട്ടും സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

അടുക്കളചിലവ് വീണ്ടും ഉയരുന്നു, പാചകവാതക വില പിന്നെയും ഉയർത്തി, സിലിണ്ടറിന് 29 രൂപയുടെ വർധനവ്

അടുക്കളചിലവ് വീണ്ടും ഉയരുന്നു, പാചകവാതക വില പിന്നെയും ഉയർത്തി, സിലിണ്ടറിന് 29 രൂപയുടെ വർധനവ്മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ആഗോളതലത്തില്‍ എണ്ണ, പാചക വിതരണത്തിന് നേരിടൂന്ന തടസ്സങ്ങളാണ് വില ഉയരാന്‍ കാരണം. നേരത്തെ മാര്‍ച്ച് 7ന് സിലിണ്ടര്‍ വില 60 രൂപ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

മതപരമായ ചടങ്ങുകള്‍ ഒഴിവാക്കണം, അസ്ഥി പുഴയില്‍ ഒഴുക്കേണ്ട, സലീം കുമാറിന്റെ സംസ്‌കാരം ഇന്ന് വീട്ടുവളപ്പില്‍

മതപരമായ ചടങ്ങുകള്‍ ഒഴിവാക്കണം, അസ്ഥി പുഴയില്‍ ഒഴുക്കേണ്ട, സലീം കുമാറിന്റെ സംസ്‌കാരം ഇന്ന് വീട്ടുവളപ്പില്‍നടനും ദേശീയ പുരസ്‌കാര ജേതാവുമായ സലീം കുമാറിന്റെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ വൈകീട്ട് 3 മണിക്ക് പറവൂരിലെ വീട്ടുവളപ്പില്‍ നടക്കും. മതപരമായ ചടങ്ങുകള്‍ ഒഴിവാക്കികൊണ്ടുവേണം സംസ്‌കാരമെന്ന് സലീം കുമാര്‍ വീട്ടുകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.