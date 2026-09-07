വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ആത്മഹത്യ: മെഡിക്കല് സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്ന് വിശദമായ റിപ്പോര്ട്ട് തേടി കേന്ദ്ര സര്ക്കാര്
തിരുവനന്തപുരം: റാഗിംഗ്, മാനസിക പീഡനം എന്നിവയെത്തുടര്ന്നുണ്ടാകുന്ന വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ആത്മഹത്യകളും അസ്വാഭാവിക മരണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും രേഖകളും ഉടന് സമര്പ്പിക്കാന് എല്ലാ മെഡിക്കല് കോളേജുകളോടും മെഡിക്കല് സ്ഥാപനങ്ങളോടും കേന്ദ്രസര്ക്കാര് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ആത്മഹത്യ, അസ്വാഭാവിക മരണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും രേഖകളും ഉടന് സമര്പ്പിക്കാന് നാഷണല് മെഡിക്കല് കമ്മീഷന് സെക്രട്ടറി ഡോ. രാഘവ് ലാംഗര് എല്ലാ മെഡിക്കല് കോളേജുകള്ക്കും മെഡിക്കല് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നിര്ദ്ദേശം നല്കി. ഭാവിയില് ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് ഉണ്ടായാല് ഉടന് തന്നെ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സ്ഥാപന മേധാവി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള റിപ്പോര്ട്ട് എല്ലാ മാസവും കമ്മീഷന് അയയ്ക്കണം. ഇത് പരിശോധിച്ച് തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കും. വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ആത്മഹത്യയോ അസ്വാഭാവിക മരണമോ സംബന്ധിച്ച സാഹചര്യങ്ങള്, സംഭവം നടന്ന സ്ഥലം, പോലീസില് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കില് എഫ്.ഐ.ആര് (FIR) രജിസ്റ്റര് ചെയ്തോ എന്ന വിവരം, അന്വേഷണത്തിന്റെ പുരോഗതി, സ്വീകരിച്ച നടപടികള്, കോളേജിനും ഹോസ്റ്റലിനും പുറത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങള് എന്നിവയെല്ലാം അറിയിക്കണം.
റാഗിംഗും അക്രമവും തടയാന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളും റിപ്പോര്ട്ടില് ഉള്പ്പെടുത്തണം. എല്ലാ കോളേജുകളും ആത്മഹത്യകളെയും അസ്വാഭാവിക മരണങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വാര്ഷിക റിപ്പോര്ട്ട് യു.ജി.സി (UGC) ഉള്പ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര സമിതികള്ക്ക് സമര്പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.