  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Putin praises PM Modi and Xi Jinping
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 5 June 2026 (08:24 IST)

ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധങ്ങളില്‍ റഷ്യ ഇടപെടില്ല; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെയും ഷി ജിന്‍പിങ്ങിനെയും പ്രശംസിച്ച് പുടിന്‍

India- Russia, Putin,India- Russia Summit,Oil import, US Tarif policy,ഇന്ത്യ- റഷ്യ, പുടിൻ, ഇന്ത്യ- റഷ്യ ഉച്ചകോടി, എണ്ണ ഇറക്കുമതി, താരിഫ് പോളിസി
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Fri, 5 Jun 2026 (08:24 IST) Updated: Fri, 5 Jun 2026 (08:26 IST)
google-news
ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള 'ലോലമായ' ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തില്‍ മോസ്‌കോ ഇടപെടില്ലെന്ന് റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര്‍ പുടിന്‍ വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു. ചൈനയുമായുള്ള റഷ്യയുടെ ആഴത്തിലുള്ള സഖ്യം ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തില്‍ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്തതുപോലെ ന്യൂഡല്‍ഹിയുമായുള്ള മോസ്‌കോയുടെ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സഹവര്‍ത്തിത്വം ബീജിംഗിന്റെ പ്രശ്‌നത്തില്‍ വരുന്നതല്ലെന്ന് പുടിന്‍ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
 
ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ദീര്‍ഘകാല അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കങ്ങള്‍ സൗഹാര്‍ദ്ദപരമായി പരിഹരിക്കാന്‍ ന്യൂഡല്‍ഹിയും ബീജിംഗും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് പുടിന്‍ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. 'ഇത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മവും ബഹുമുഖവുമായ ബന്ധമാണ്. അതില്‍ ഇടപെടുന്നത് നല്ല ആശയമല്ല. തീര്‍ച്ചയായും, ഞങ്ങള്‍ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുമായും - ഇന്ത്യയും ചൈനയും - ഇടപഴകുന്നു,' വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പിടിഐയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു.
 
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍പിംഗിനെയും പുടിന്‍ പ്രശംസിച്ചു. 'അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നം ഉള്‍പ്പെടെ പരസ്പര താല്‍പ്പര്യമുള്ള എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കാന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഷിയും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ശ്രമിക്കുന്നു,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റഷ്യ-ഇന്ത്യ-ചൈന ത്രികക്ഷി ചട്ടക്കൂടിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. 'ഒരു ഘട്ടത്തില്‍, ഇന്ത്യ-ചൈന നേതാക്കള്‍ റഷ്യയില്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തണമെന്ന് ഞാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു, അങ്ങനെയാണ് റഷ്യ-ഇന്ത്യ-ചൈന സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. സംസാരിക്കാനും യോജിക്കാനും ഞങ്ങള്‍ക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
Kerala Weather: പെരുമഴ കൊണ്ട് കേരളം; എട്ടിടത്ത് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

'മഴ തകർക്കും ':നാളെ മുതൽ അതിതീവ്ര മഴ, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്, ആറിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച്

'മഴ തകർക്കും ':നാളെ മുതൽ അതിതീവ്ര മഴ, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്, ആറിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച്അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ മഴ സാധ്യതയെ തുടര്‍ന്നുള്ള അലര്‍ട്ടുകള്‍ ഇങ്ങനെ.

രാജ്യത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഇ 85 ഇന്ധനം, 5000ത്തോളം സ്പെഷ്യൽ പമ്പുകൾ, പെട്രോളിനേക്കാൾ വമ്പൻ വിലക്കുറവ്

രാജ്യത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഇ 85 ഇന്ധനം, 5000ത്തോളം സ്പെഷ്യൽ പമ്പുകൾ, പെട്രോളിനേക്കാൾ വമ്പൻ വിലക്കുറവ്രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഇ85 ഇന്ധന പമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതി

സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതിവേശ്യാലയം നടത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിലും റെയ്ഡുകളില്‍ ലൈംഗികത്തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്ന മുതിര്‍ന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കാന്‍ പോലീസിന് അധികാരമില്ല. റെയ്ഡില്‍ പിടിക്കുന്ന ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികളെ ഇരകളാക്കാനോ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനോ പാടില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഇസ്രായേല്‍ ലെബനന്‍ ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്‍ച്ച ഇറാന്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചു

ഇസ്രായേല്‍ ലെബനന്‍ ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്‍ച്ച ഇറാന്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചുഇറാന്റെ നീക്കത്തിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവുമായും ഹിസ്ബുള്ളയുമായും സംസാരിച്ചതായും ഇരുപക്ഷവും പരസ്പരം ആക്രമണം നിര്‍ത്താന്‍ സമ്മതിച്ചതായും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യുംമറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നിർദേശം നൽകിയത് എഡിജിപി, പേരെടുത്ത് പറയാതെ എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട്

രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നിർദേശം നൽകിയത് എഡിജിപി, പേരെടുത്ത് പറയാതെ എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട്കേസ് ഡയറിയിലടക്കം തിരുത്തലുകള്‍ വരുത്തിയത് എഡിജിപിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമായിരുന്നുവെന്ന് അജിത് കുമാറിന്റെ ഓഫീസിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച 2 ഗ്രേഡ് എസ്‌ഐമാര്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നല്‍കി.

7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി

7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപിഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്‍കിയിട്ടും സര്‍ക്കാര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

അടുക്കളചിലവ് വീണ്ടും ഉയരുന്നു, പാചകവാതക വില പിന്നെയും ഉയർത്തി, സിലിണ്ടറിന് 29 രൂപയുടെ വർധനവ്

അടുക്കളചിലവ് വീണ്ടും ഉയരുന്നു, പാചകവാതക വില പിന്നെയും ഉയർത്തി, സിലിണ്ടറിന് 29 രൂപയുടെ വർധനവ്മിഡില്‍ ഈസ്റ്റിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ആഗോളതലത്തില്‍ എണ്ണ, പാചക വിതരണത്തിന് നേരിടൂന്ന തടസ്സങ്ങളാണ് വില ഉയരാന്‍ കാരണം. നേരത്തെ മാര്‍ച്ച് 7ന് സിലിണ്ടര്‍ വില 60 രൂപ ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

മതപരമായ ചടങ്ങുകള്‍ ഒഴിവാക്കണം, അസ്ഥി പുഴയില്‍ ഒഴുക്കേണ്ട, സലീം കുമാറിന്റെ സംസ്‌കാരം ഇന്ന് വീട്ടുവളപ്പില്‍

മതപരമായ ചടങ്ങുകള്‍ ഒഴിവാക്കണം, അസ്ഥി പുഴയില്‍ ഒഴുക്കേണ്ട, സലീം കുമാറിന്റെ സംസ്‌കാരം ഇന്ന് വീട്ടുവളപ്പില്‍നടനും ദേശീയ പുരസ്‌കാര ജേതാവുമായ സലീം കുമാറിന്റെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ വൈകീട്ട് 3 മണിക്ക് പറവൂരിലെ വീട്ടുവളപ്പില്‍ നടക്കും. മതപരമായ ചടങ്ങുകള്‍ ഒഴിവാക്കികൊണ്ടുവേണം സംസ്‌കാരമെന്ന് സലീം കുമാര്‍ വീട്ടുകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.