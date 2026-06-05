അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ഉക്രെയ്ന് യുദ്ധം: റഷ്യന് സൈനിക മരണങ്ങളുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി യുകെ ഇന്റലിജന്സ്
- കീവ് വിടാൻ വിദേശികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്: യുക്രെയ്നിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങി റഷ്യ
- മൂന്ന് എതിരാളികള്, ഒരു പൊതു ശത്രു: ഐസിസിക്കെതിരെ അമേരിക്കയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും റഷ്യയ്ക്കും ഒന്നിക്കാന് കഴിയുമോ?
- റഷ്യയുടെ എണ്ണ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു; പക്ഷേ വാങ്ങുന്നവര് കൂടുതല് പണം നല്കണം
- റഷ്യയുടെ S-500 പ്രൊമേത്യൂസ്: മുഴുവൻ ടെക്നോളജിയും നൽകാമെന്ന് റഷ്യ, വമ്പൻ വാഗ്ദാനം
ഇന്ത്യ-ചൈന ബന്ധങ്ങളില് റഷ്യ ഇടപെടില്ല; പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെയും ഷി ജിന്പിങ്ങിനെയും പ്രശംസിച്ച് പുടിന്
ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള 'ലോലമായ' ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തില് മോസ്കോ ഇടപെടില്ലെന്ന് റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര് പുടിന് വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു. ചൈനയുമായുള്ള റഷ്യയുടെ ആഴത്തിലുള്ള സഖ്യം ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തില് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാത്തതുപോലെ ന്യൂഡല്ഹിയുമായുള്ള മോസ്കോയുടെ വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന സഹവര്ത്തിത്വം ബീജിംഗിന്റെ പ്രശ്നത്തില് വരുന്നതല്ലെന്ന് പുടിന് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ദീര്ഘകാല അതിര്ത്തി തര്ക്കങ്ങള് സൗഹാര്ദ്ദപരമായി പരിഹരിക്കാന് ന്യൂഡല്ഹിയും ബീജിംഗും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് പുടിന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. 'ഇത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഒരു സൂക്ഷ്മവും ബഹുമുഖവുമായ ബന്ധമാണ്. അതില് ഇടപെടുന്നത് നല്ല ആശയമല്ല. തീര്ച്ചയായും, ഞങ്ങള് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുമായും - ഇന്ത്യയും ചൈനയും - ഇടപഴകുന്നു,' വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ പിടിഐയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്പിംഗിനെയും പുടിന് പ്രശംസിച്ചു. 'അതിര്ത്തി പ്രശ്നം ഉള്പ്പെടെ പരസ്പര താല്പ്പര്യമുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാന് പ്രസിഡന്റ് ഷിയും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ശ്രമിക്കുന്നു,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. റഷ്യ-ഇന്ത്യ-ചൈന ത്രികക്ഷി ചട്ടക്കൂടിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. 'ഒരു ഘട്ടത്തില്, ഇന്ത്യ-ചൈന നേതാക്കള് റഷ്യയില് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തണമെന്ന് ഞാന് നിര്ദ്ദേശിച്ചു, അങ്ങനെയാണ് റഷ്യ-ഇന്ത്യ-ചൈന സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. സംസാരിക്കാനും യോജിക്കാനും ഞങ്ങള്ക്ക് കാര്യങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'മഴ തകർക്കും ':നാളെ മുതൽ അതിതീവ്ര മഴ, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട്, ആറിടങ്ങളിൽ ഓറഞ്ച്
രാജ്യത്ത് ഇന്ന് മുതൽ ഇ 85 ഇന്ധനം, 5000ത്തോളം സ്പെഷ്യൽ പമ്പുകൾ, പെട്രോളിനേക്കാൾ വമ്പൻ വിലക്കുറവ്
സ്വമേധയാ ഉള്ള ലൈംഗികത്തൊഴിൽ നിയമവിരുദ്ധമല്ല, റെയ്ഡിൽ പിടിക്കുന്നവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കരുത് : സുപ്രീം കോടതി
ഇസ്രായേല് ലെബനന് ആക്രമണം: അമേരിക്കയുമായുള്ള ചര്ച്ച ഇറാന് നിര്ത്തിവച്ചു
2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യും
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നിർദേശം നൽകിയത് എഡിജിപി, പേരെടുത്ത് പറയാതെ എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട്
7 ദിവസം സമയം നൽകാം, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനെ പുറത്താക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധമെന്ന് സിജെപി
ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില് വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന് രാജിവെയ്ക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സര്ക്കാര് പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കില് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സിജെപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 8 ലക്ഷത്തിലധികം പേര് ഒപ്പിട്ട നിവേദനം നല്കിയിട്ടും സര്ക്കാര് നടപടികള് സ്വീകരിക്കാത്തതില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനമെന്ന് സിജെപി വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് അറിയിച്ചു.