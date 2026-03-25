യുദ്ധം നിർത്താൻ ഇറാന് മുന്നിൽ 15 നിബന്ധനകളുമായി അമേരിക്ക, അമ്പരന്ന് ഇസ്രായേൽ, ടെഹ്റാൻ വഴങ്ങിയേക്കില്ല

രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 25 മാര്ച്ച് 2026 (13:06 IST)
ഫെബ്രുവരി 28 മുതല് ആളിക്കത്തുന്ന പശ്ചിമേഷ്യന് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന്
ഇറാന് മുന്നില് 15 ഇന നിര്ദേശങ്ങള് മുന്നോട്ട് വെച്ച് അമേരിക്ക. ഇറാന്റെ നിലവിലുള്ള ആണവ ശേഷി പൂര്ണ്ണമായി ഇല്ലാതെയാക്കുക,ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും തുറന്ന് നല്കുക, ഇറാന്റെ ആണവശേഷിയും ബന്ധപ്പെട്ട സൈനിക സംവിധാനങ്ങളും നിര്വീര്യമാക്കുക തുടങ്ങിയ നിര്ദേശങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആണവ ആയുധ നേടാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്
ഇറാന് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും, ഉയര്ന്ന സമ്പുഷ്ടീകൃത യുറേനിയം ശേഖരം (ഏകദേശം 440 കിലോഗ്രാം) കൈമാറണമെന്നും 15 അംഗ നിര്ദേശത്തില്
ഉള്പ്പെടുന്നു. ഹോര്മൂസ് കടലിടുക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ഗതാഗതത്തിന് തുറന്ന് ഒരു സ്വതന്ത്ര സമുദ്ര മേഖലയായി പ്രഖ്യാപിക്കുക,ഹിസ്ബുള്ള, ഹൂതി ഉള്പ്പെടെ ഇറാന് പ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കുള്ള പിന്തുണ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഇസ്രായേലിന്റെ അസ്തിത്വം അംഗീകരിക്കണമെന്നും കരടില് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി സൂചനകളുണ്ട്.
ആവശ്യങ്ങള് അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കില്
ഇറാന് മുകളിലുള്ള ഉപരോധം ഭാഗികമായി നീക്കാമെന്നും, യുഎന്നിന്റെ മേല്നേട്ടത്തില് സിവിലിയന് ആണവ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാമെന്നും ഇറാനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹകരണം തരാമെന്നും ഇറാന് അമേരിക്ക വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം അമേരിക്കയുടെ നീക്കത്തില് ഇസ്രായേലിന് യോജിപ്പില്ലെന്നും വെടിനിര്ത്തല് തീരുമാനം ഇസ്രായേലിനെ ഞെട്ടിച്ചെന്നും ഉന്നത വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്ത്ത ഏജന്സിയായ എ പി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു.
ചര്ച്ചകള് സജീവമാണെന്ന് അമേരിക്ക ആവര്ത്തിക്കുമ്പോഴും ഇറാന് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള് ഇസ്രായേല് തുടരുകയാണ്. ഇറാനും പ്രത്യാക്രമണങ്ങള് തുടരുകയാണ്.ലെബനണ്, ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്നലെയും ഡ്രോണ്, മിസൈല് ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായി. സംഘര്ഷങ്ങള് തുടരുന്നത് ആഗോളതലത്തില് തന്നെ വലിയ ആഘാതമാണുണ്ടാക്കുന്നത്.