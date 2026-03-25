പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധസന്നാഹം കടുപ്പിച്ച് അമേരിക്ക, വെടിനിർത്തലിൻ്റെ മറവിൽ ആയിരക്കണക്കിന് എലൈറ്റ് സൈനികരെ വിന്യസിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 25 മാര്ച്ച് 2026 (09:06 IST)
പശ്ചിമേഷ്യയില് സംഘര്ഷസാധ്യത നിലനില്ക്കെ, മേഖലയിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് സൈനികരെ അധികമായി വിന്യസിക്കാന് അമേരിക്ക ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. യുഎസ് സൈന്യത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ വിഭാഗമായ '82-ാം എയര്ബോണ് ഡിവിഷനില്' (82nd Airborne Division) നിന്നുള്ള അയ്യായിരത്തോളം സൈനികരെ പശ്ചിമേഷ്യയിലേക്ക് അയക്കാന് പെന്റഗണ് പദ്ധതിയിടുന്നതായാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. റോയിട്ടേഴ്സ് വാര്ത്താ ഏജന്സിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് പുറത്തുവിട്ടത്.
നോര്ത്ത് കരോലിനയിലെ ഫോര്ട്ട് ബ്രാഗ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഈ എലൈറ്റ് വിഭാഗത്തെ എപ്പോള്, എവിടെ വിന്യസിക്കുമെന്ന കാര്യത്തില് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, വരാനിരിക്കുന്ന ഏതൊരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാനുള്ള മുന്കരുതലായാണ് ഈ നീക്കം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച യുഎസ്എസ് ബോക്സര് എന്ന യുദ്ധക്കപ്പലിന്റെ നേതൃത്വത്തില് വലിയൊരു നാവിക വ്യൂഹത്തെ വിന്യസിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ കരസേനാ നീക്കം.
ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇറാനുമായി ചര്ച്ചകള്ക്ക് സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിലെ ഈ സൈനിക സന്നാഹം പുതിയ യുദ്ധമുഖം തുറക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക വര്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇസ്രായേലിന് ആയുധങ്ങളും പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും എത്തിക്കാനുള്ള സാവകാശം നേടാനാണ് അമേരിക്ക ഈ നീക്കങ്ങളിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇറാന്റെ പക്ഷം. ഇറാന്റെ ഊര്ജ്ജനിലയങ്ങള്ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവെക്കുമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, പുതിയ സൈനിക വിന്യാസം മറ്റൊരു സൂചനയാണ് നല്കുന്നത്.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ അസ്ഥിരത കണക്കിലെടുത്ത്, വൈറ്റ് ഹൗസും പെന്റഗണും അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. മേഖലയിലെ അമേരിക്കന് താല്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം സഖ്യകക്ഷിയായ ഇസ്രായേലിന് പൂര്ണ്ണ പിന്തുണ നല്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഈ വന്തോതിലുള്ള വിന്യാസത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്.