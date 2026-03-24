ചൊവ്വ, 24 മാര്‍ച്ച് 2026
ഇറാനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പോകാമെന്ന് നിങ്ങളല്ലെ പറഞ്ഞത്, പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിക്ക് മുകളിൽ പഴി ചാരി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

ഇറാനെതിരായ സൈനിക ഇടപെടലിനായി ആദ്യം വാദിച്ചത് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്താണെന്ന് ട്രംപ് സമ്മേളനത്തിനിടെ വിശദമാക്കി.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 24 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:27 IST)
ഇറാനെതിരെ നടത്തിയ സൈനിക ഓപ്പറേഷന് രാജ്യവ്യാപകമായി വിമര്‍ശനമേറ്റെടുത്തതോടെ അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിക്ക് മുകളില്‍ പഴി ചാരി ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. തിങ്കളാഴ്ച ടെന്നസിയില്‍ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തില്‍, ഹെഗ്‌സെത്തിനെ അരികില്‍ നിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടാണ് ട്രംപ് ആക്രമണത്തിന്റെ പഴി പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയുടെ തലയിലിട്ടത്. അമേരിക്കന്‍ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തില്‍ അത്യപൂര്‍വമായ സംഭവമാണിത്.


ഇറാനെതിരായ സൈനിക ഇടപെടലിനായി ആദ്യം വാദിച്ചത് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്താണെന്ന് ട്രംപ് സമ്മേളനത്തിനിടെ വിശദമാക്കി. 'പീറ്റ്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം സംസാരിച്ചത് നീയാണ്. അവര്‍ക്ക് ആണവായുധം ഉണ്ടാക്കാന്‍ അനുവദിക്കരുത്, നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞതും നീ തന്നെ' എന്നായിരുന്നു ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തന്നെ ആദ്യം ഹെഗ്‌സെത്ത് വിളിച്ചുവെന്നും, ജനറല്‍ കെയ്ന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഒട്ടേറെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ഉടന്‍ ആലോചിച്ചുവെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'ഓപ്പറേഷന്‍ എപിക് ഫ്യൂറി' എന്ന് പേരിട്ട ഈ സൈനിക നടപടി ഇറാനെതിരെ ആരംഭിച്ചതോടെ അമേരിക്കയില്‍ ട്രംപിനു നേരെ ശക്തമായ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതിനകം 13 അമേരിക്കന്‍ സൈനികരുടെ ജീവന്‍ അപഹരിച്ച ഈ യുദ്ധം ആഗോള ഊര്‍ജ പ്രതിസന്ധിക്കും കാരണമായി. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെഡി വാന്‍സ് തന്നെ ഭരണകൂടത്തിനുള്ളില്‍ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതായി സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തില്‍, യുദ്ധ തീരുമാനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തനിക്കല്ലെന്ന് ഒരു പ്രസിഡന്റ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ
ചോദ്യമാണ് ഉയര്‍ത്തുന്നത്.



