ബുധന്‍, 25 മാര്‍ച്ച് 2026
കുവൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം; ഇന്ധന ടാങ്കിന് തീ പിടിച്ചു

Iran Drone Attack AI Imagined
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 25 മാര്‍ച്ച് 2026 (12:45 IST)
കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കുവൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തില്‍ ഇന്ധന ടാങ്കിന് തീപിടിച്ചു. ആളപായമൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് കുവൈറ്റ് സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. മിസൈല്‍, ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ പ്രതികരിച്ചതായി കുവൈറ്റ് സൈന്യം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ അറിയിച്ചു. വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ ആക്രമണങ്ങളെ തടഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായാണ് സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതെന്ന് സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

അതേസമയം ഇറാനിയന്‍ ആക്രമണത്തില്‍ ബഹ്റൈനിലെ ഒരു കമ്പനിക്ക് തീപിടിച്ചു. സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ് അംഗങ്ങള്‍ തീ അണച്ചതായി ബഹ്റൈന്‍ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കിഴക്കന്‍ മേഖലയിലെ എട്ട് ഡ്രോണുകള്‍ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ നശിപ്പിച്ചതായും സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഏഴ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 16 യുഎവികളും വെടിവച്ചിട്ടതായി യുഎഇ അറിയിച്ചു. മാര്‍ച്ച് 23 ന് ഇറാനില്‍ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ഏഴ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 16 യുഎവികളും യുഎഇ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ നശിപ്പിച്ചു.

ഇറാന്‍ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം യുഎഇ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം 352 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 15 ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളും 1,789 യുഎവികളും നശിപ്പിച്ചതായും അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. രണ്ട് സായുധ സേനാംഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആറ് പേര്‍ ആക്രമണങ്ങളില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. യുഎഇയില്‍ നിന്നുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ആകെ 161 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.


