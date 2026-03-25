മോദിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ട്രംപ്, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കണം, യോജിച്ച് ഇന്ത്യ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 25 മാര്ച്ച് 2026 (09:48 IST)
മിഡില് ഈസ്റ്റ് മേഖലയിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ഫോണില് സംസാരിച്ച് അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കുവാനും സുരക്ഷിതമായി വ്യാപാരം തുടരുന്നതിനുമായി ശ്രമങ്ങള് നടത്താനും ഇരുവരും തമ്മില് ധാരണയായി. ലോകത്തിന്റെ എണ്ണവ്യാപാരത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്നും ഹോര്മുസ് വഴിയാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ വലിയൊരു പങ്കും ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനാല് സ്ഥിതിഗതികള് രാജ്യത്തിന്റെ ഊര്ജസുരക്ഷയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാര്ലമെന്റില് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് എന്ത് വെല്ലുവിളിയും നേരിടാന് ജനങ്ങള് തയ്യാറാകണമെന്ന് മോദി രാജ്യസഭയില് പറഞ്ഞിരുന്നു.കൊവിഡ് കാലത്തിന് സമാനമായി സജ്ജമാകാനാണ് മോദി നിര്ദേശിച്ചത്.