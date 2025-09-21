എച്ച് 1 ബി വിസ ഫീസ് വർധന നിലവിലെ വിസ ഉടമകളെ ബാധിക്കില്ല, ഉത്തരവ് വിശദീകരിച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രസ് സെക്രട്ടറി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 21 സെപ്റ്റംബര് 2025 (08:19 IST)
എച്ച് 1 ബി വിസകൾക്ക് പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ച 10,000 ഡോളർ വാർഷിക ഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസ് സെക്രട്ടറി കരോലിൻ ലെവിറ്റ്. ഒറ്റത്തവണ ഫീസായാണ് ഇത് ഈടാക്കുകയെന്നും ഇത് പുതിയ അപേക്ഷകർക്ക് മാത്രമെ ബാധകമാവുകയെന്നും അവർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം നിലവിലെ എച്ച് 1 ബി വിസ
പുതുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിലെ വിസ ഉടമകൾക്ക് അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്നതിനും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നതിനും തിരികെ വരുന്നതിനും മറ്റ് തടസങ്ങളില്ല. എച്ച് 1 ബി വിസകൾ പുതുതായി നൽകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുക മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം.കരോലിൽ ലെവിറ്റ് വ്യക്തമാക്കി.