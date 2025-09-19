ശനി, 20 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
140 ദശലക്ഷം പേരെ ഡെങ്കിപ്പനിയില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാന്‍ മൊസ്‌കിറ്റോ സൂപ്പര്‍ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങി ബ്രസീല്‍

ഡെങ്കിപ്പനിയെ ചെറുക്കാന്‍ ഗവേഷകര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 19 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (21:12 IST)
വോള്‍ബാച്ചിയ ബാക്ടീരിയ ബാധിച്ച കൊതുകുകളെ വളര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കാനൊരുങ്ങി ബ്രസീല്‍. ഡെങ്കിപ്പനിയെ ചെറുക്കാന്‍ ഗവേഷകര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്. ഇത് വരും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ബ്രസീലിലെ 140 ദശലക്ഷം ആളുകളെ ഈ രോഗത്തില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ബ്രസീലിയന്‍ കമ്പനി പറഞ്ഞു. ബ്രസീലിയന്‍ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെയും പ്രത്യേകമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന വോള്‍ബിറ്റോ ഡോ ബ്രസീല്‍ പ്ലാന്റ് ജൂലൈ 19 ന് കുരിറ്റിബ നഗരത്തില്‍ തുറന്നു.

വേള്‍ഡ് മോസ്‌കിറ്റോ പ്രോഗ്രാം, ഓസ്വാള്‍ഡോ ക്രൂസ് ഫൗണ്ടേഷന്‍, ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മോളിക്യുലാര്‍ ബയോളജി ഓഫ് പരാന എന്നിവയുടെ സംയുക്ത സംരംഭമായ ഇതിന് ആഴ്ചയില്‍ 100 ദശലക്ഷം കൊതുക് മുട്ടകള്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (WHO) കണക്കനുസരിച്ച്, പ്രതിവര്‍ഷം കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന അസ്ഥി പൊട്ടുന്ന പനി (Break-Bone Fever) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡെങ്കി, ഈഡിസ് ഈജിപ്തി കൊതുകുകളാണ് പരത്തുന്നത്.

ഡെങ്കിപ്പനി, സിക്ക, ചിക്കുന്‍ഗുനിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങള്‍ കൊതുകുകള്‍ പരത്തുന്നത് വോള്‍ബാച്ചിയ ബാക്ടീരിയ തടയുന്നു. അതിനാല്‍ പൊതുജനാരോഗ്യ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വോള്‍ബാച്ചിയ ബാധിച്ച ലബോറട്ടറിയില്‍ വളര്‍ത്തുന്ന കൊതുകുകളെ പ്രാദേശിക കൊതുകുകളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് പ്രജനനം നടത്താനും വൈറസ് പകരുന്നത് തടയുന്ന ബാക്ടീരിയകള്‍ പകരാനും തുറന്നുവിടുന്നു. 2014 മുതല്‍ എട്ട് ബ്രസീലിയന്‍ നഗരങ്ങളിലായി 5 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ ഈ രീതി ഇതിനകം സംരക്ഷിച്ചുവെന്ന് ബ്രസീലിന്റെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പറയുന്നു. വോള്‍ബാച്ചിയ പ്രാണികളുടെ കോശങ്ങളില്‍ മാത്രമേ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനാല്‍, ഒരു പ്രാണി ചത്താല്‍ അതും മരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു സുരക്ഷിതമായ രീതിയാണ്. പ്രകൃതിയിലെ 60%-ത്തിലധികം പ്രാണികളിലും വോള്‍ബാച്ചിയ കാണപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ ഇവയ്ക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളായി മനുഷ്യരുമായി ഒരു ഇടപെടലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.


