സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ഞായര്, 22 മാര്ച്ച് 2026 (17:22 IST)
മസ്കറ്റ്: ഒമാനില് ശനിയാഴ്ച ഉണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് രണ്ട് മലയാളികള് മരിച്ചു. ഒരാളെ കാണാതായി. തൃത്താല സ്വദേശികളായ ഷംല, യൂസഫ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. തൃത്താല സ്വദേശിയായ റംലയെയാണ് കാണാതായത്. അവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരച്ചില് തുടരുകയാണ്. നാല് കുട്ടികള് ഉള്പ്പെടെ ആറ് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇവര് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു.
ഒമാനിലെ ഇന്കാസ് ഒമാന് (ഇന്ത്യന് നാഷണല് കോണ്ഗ്രസ് ആന്ഡ് അസോസിയേറ്റ്സ്) നേതാവായ ലുബിഷാദിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഷംല. യൂസഫിന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഈദിന് യാത്ര ചെച്ചുകയായിരുന്നു ഇവര്. തെക്കന് അല് ബത്തിന ഗവര്ണറേറ്റിലാണ് അപകടം നടന്നതെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. അപകടത്തില് മൂന്ന് വാഹനങ്ങള് ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നു.
സിവില് ഡിഫന്സ് ആന്ഡ് ആംബുലന്സ് അതോറിറ്റി (സിഡിഎഎ) ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങള്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് നിന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. വീടുകള്ക്കുള്ളില് കുടുങ്ങിയവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി.