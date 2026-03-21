ഞായര്‍, 22 മാര്‍ച്ച് 2026
ഇപ്പോള്‍ ജപ്പാനും! ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകാന്‍ അനുവാദമുള്ളത് ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകള്‍ക്ക്

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 21 മാര്‍ച്ച് 2026 (17:23 IST)
ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ ജാപനീസ് കപ്പലുകള്‍ക്ക് കടന്നുപോകാന്‍ ഇറാന്റെ അനുവാദമുണ്ടെന്ന് ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരഘിയെ ഉദ്ധരിച്ച് ക്യോഡോ ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച ക്യോഡോയ്ക്ക് നല്‍കിയ ഫോണ്‍ അഭിമുഖത്തിലാണ് അരാഗ്ചി ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലെ ഇറാന്‍ ഉപരോധം ലോകത്തെ ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് സംഘര്‍ഷം നാലാം ആഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മാര്‍ച്ച് ആദ്യം മുതല്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് വഴിയുള്ള മിക്ക കപ്പല്‍ ഗതാഗതവും നിര്‍ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.

എണ്ണ വാതക ഗതാഗതത്തിനുള്ള ജലപാതയായ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് ലോകത്തിലെ അസംസ്‌കൃത എണ്ണയുടെ ഏകദേശം അഞ്ചിലൊന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന പാതയാണ്. യുഎസിനും സഖ്യകക്ഷികള്‍ക്കും ഒഴികെ എല്ലാവര്‍ക്കും ഈ പാത തുറന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇറാന്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ പാതയിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. മാര്‍ച്ച് 1 നും 15 നും ഇടയില്‍ ഏകദേശം 90 കപ്പലുകള്‍ ഈ കടലിടുക്ക് വഴി കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്.

ഈ സമയത്ത് ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് വഴി കടന്നുപോയ 90 കപ്പലുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാന്‍, ചൈന, തുര്‍ക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ പതാക വഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അല്‍ ജസീറ റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ആക്രമണ സാധ്യത വര്‍ദ്ധിച്ചതിനാല്‍ എണ്ണം കുറഞ്ഞു.


