അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 22 മാര്ച്ച് 2026 (09:21 IST)
ഇസ്രായേലിന്റെ തെക്കന് മേഖലയിലെ അതീവ സുരക്ഷാ പ്രാധാന്യമുള്ള ഡിമോണ ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം ഇറാന് നടത്തിയ മിസൈല് ആക്രമണം. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഡിനോണയിലെ ജനവാസ മേഖലയിലാണ് മിസൈല് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രധാന ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരമാണിത്.
ഇറാന് വിക്ഷേപിച്ച ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകള് ഡിമോണയും അരാദ് പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് പതിച്ചത്. ഇവ ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രധാന ആണവ ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ ഷിമോണ് പെരസ് നെഗെവ് ന്യൂക്ലിയര് റിസര്ച്ച് സെന്ററിന് സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ്. ആണവ സൗകര്യത്തിന് നേരിട്ട് കേടുപാടുകള് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ അതിസമീപത്ത് മിസൈലുകള് പതിച്ചതാണ് ആശങ്ക ഉയര്ത്തുന്നത്.
ആക്രമണത്തില് നൂറിലധികം പേര്ക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഇറാന്റെ ആണവ നിലയത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയായാണ് നടപടിയെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ആക്രമണത്തില് ആണവ കേന്ദ്രത്തിന് നാശ നഷ്ടങ്ങളോ ആണവ വികിരണങ്ങളോ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ആണവോര്ജ ഏജന്സി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഇസ്രായേലിന്റെ എയര് ഡിഫന്സ് സംവിധാനങ്ങള് ചില മിസൈലുകള് തടയുന്നതില് പരാജയപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ആക്രമണങ്ങളില് പരിക്കേറ്റവര്ക്കും മാനസികാഘാതം ഏറ്റവര്ക്കും അടിയന്തിര ചികിത്സ നല്കേണ്ടി വന്നതായി ഇസ്രയേലിന്റെ ദേശീയ എമര്ജന്സി മെഡിക്കല് സര്വീസായ മഗന് ഡേവിഡ് അഡൊം(എംഡിഎ) അറിയിച്ചു.