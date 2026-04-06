സംഘർഷമേഖലകളിലെ ഉപഗ്രഹചിത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീക്കരുത്, സാറ്റലൈറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് നിർദേശം നൽകി യുഎസ്

രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 6 ഏപ്രില് 2026 (10:40 IST)
ഇറാന്-അമേരിക്ക സംഘര്ഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ സംഘര്ഷമേഖലകളിലെ ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങള് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതല്ലെന്ന് അമേരിക്കന് ഉപഗ്രഹ ചിത്രീകരണ കമ്പനിയായ പ്ലാനറ്റ് ലാബ്സ്. അമേരിക്കന് സര്ക്കാരിന്റെ അഭ്യര്ഥന പ്രകാരമാണിതെന്ന് കമ്പനി ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയിച്ചു. തീരുമാനം വന്നതോടെ യുദ്ധക്കാല റിപ്പോര്ട്ടിങ്ങിനും വിശകലനത്തിനുമുള്ള സുതാര്യതയാണ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്.
അമേരിക്കന് സര്ക്കാരിന്റെ അഭ്യര്ത്ഥനയെ തുടര്ന്നാണ് പ്ലാനറ്റ് ലാബ്സിന്റെ തീരുമാനം. യുദ്ധമേഖലയിലെ ഹൈ റെസല്യൂഷന് ചിത്രങ്ങള് ശത്രുക്കള്ക്ക് സൈനികമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന ആശങ്കയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണമായി പറയുന്നത്.മാര്ച്ച് 9 മുതല് പ്രാബല്യത്തില് വന്ന ഈ നിയന്ത്രണം യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ തുടരുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
പുതിയ നയം പ്രകാരം, എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും പൊതുവായി ലഭ്യമാകില്ല. അത്യാവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങളില് മാത്രമേ കേസുകള് പ്രത്യേകം വിലയിരുത്തി ചിത്രങ്ങള് പുറത്തുവിടുകയുള്ളു. ''പബ്ലിക് ഇന്ററസ്റ്റ്'' അല്ലെങ്കില് ''മിഷന് ക്രിറ്റിക്കല് ആവശ്യങ്ങള്'' ഉള്ളപ്പോള് മാത്രമാണ് വിവരങ്ങള് പങ്കുവെക്കുക. യുദ്ധഭൂമിയിലെ നാശനഷ്ടങ്ങള്, സൈനിക നീക്കങ്ങള്, മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങള് എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഇത്തരം ഡാറ്റ നിര്ണായകമാണ്.