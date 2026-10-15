കേരളത്തില് വടക്കുകിഴക്കന് മണ്സൂണ് ഒക്ടോബര് 15ഓടെ എത്തിയേക്കും; 4 ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
വടക്കുകിഴക്കന് കാലവര്ഷം ഒക്ടോബര് 15-നോ 16-നോ കേരളത്തിലെത്താന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളില് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഇടിയും മിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച (ഒക്ടോബര് 15) പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നീ നാല് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് 115.6 മി.മീ മുതല് 204.4 മി.മീ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്നതിനെയാണ് 'അതിശക്തമായ മഴ' എന്ന് നിര്വചിക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്. വ്യാഴാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് 64.5 മി.മീ മുതല് 115.5 മി.മീ വരെ മഴ ലഭിക്കാവുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് ഈ അലര്ട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
വ്യാഴാഴ്ച കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ഒഴികെയുള്ള 12 ജില്ലകളില് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ മുന്കരുതലുകള് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രവും കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യര്ത്ഥിച്ചു.