ഇന്ത്യയുടെ ധാര്‍മ്മിക നിലവാരം ഇടിഞ്ഞു: ഇസ്രായേല്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ മോദി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026 (15:55 IST)
ഇസ്രായേല്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ മോദി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്. ഇന്ത്യയുടെ ധാര്‍മ്മിക നിലവാരം ഇടിഞ്ഞെന്നാണ് വിമര്‍ശനം. ഇസ്രായേല്‍ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍ എഴുതിയ കത്തിന് 1947 ജൂലൈയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു നല്‍കിയ മറുപടിയും പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടി മോദിയെ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.

അതേസമയം മോദി സുഹൃത്തല്ലെന്നും സഹോദരനാണെന്നും ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു. ഇസ്രായേലിലെത്തിയ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് ടെല്‍ അവീവില്‍ ലഭിച്ചത്. ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഇന്ത്യ ഒപ്പം നിന്നുവെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ഭീകരവാദത്തെ ചെറുക്കാന്‍ ഇസ്രയേലിനൊപ്പം ഉറച്ചുനില്‍ക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു.

ഹമാസ് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോള്‍ അതിന്റെ വേദന ഇന്ത്യയും അനുഭവിച്ചു എന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേല്‍ പാര്‍ലമെന്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. രണ്ടുദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് ഇസ്രയേല്‍ എത്തിയതാണ് മോദി.
കഴിഞ്ഞദിവസം ഇസ്രായേലിന്റെ ജറുസലേം പോസ്റ്റിന്റെ മുന്‍ പേജില്‍ മോദിക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേല്‍ സന്ദര്‍ശനത്തെയും ഇന്ത്യ-ഇസ്രായേല്‍ ബന്ധങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫീച്ചര്‍ സ്റ്റോറികളോടൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി കൈകള്‍ വീശുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.


