സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 27 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:02 IST)
ഇറാന്-ഇന്ത്യ ബന്ധം മികച്ചതാണ് ഇറാന്. ഇന്ത്യാ ടുഡേയ്ക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇറാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇസ്രയേല് സന്ദര്ശന വേളയില് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പലസ്തീന് ജനതയുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയം ഉന്നയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
'ഇത് നിര്ഭാഗ്യകരമാണ്,' പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ഇസ്രായേല് സന്ദര്ശനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള് അരാഗ്ചി പറഞ്ഞു. 'ഇസ്രായേല് ഗാസ മുഴുവന് നശിപ്പിച്ചു. 75,000 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതൊരു അവകാശവാദമല്ല. മിക്കവാറും എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളും സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരു വസ്തുതയാണിത്. ഇതൊരു വംശഹത്യയാണ്. വ്യക്തമായും, വംശഹത്യ നടത്തുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തെ കൂട്ടുപിടി്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ഞങ്ങള് കരുതുന്നില്ല.' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നിരുന്നാലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കാനും ഇഷ്ടമുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാനും അവകാശമുണ്ടെന്ന് അരാഗ്ചി പറഞ്ഞു. 'ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ മികച്ചതാണ്. ഇന്ത്യ ഇറാന്റെ സുഹൃത്താണ്, ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ചരിത്രപരമാണ്,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.