വെല്‍ക്കം മോദി: ഇസ്രായേലിന്റെ ജറുസലേം പോസ്റ്റിന്റെ മുന്‍ പേജില്‍ നിറഞ്ഞ് ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:26 IST)
ഇസ്രയേലില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ഇന്ന് മുതല്‍ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇസ്രായേലിന്റെ ജറുസലേം പോസ്റ്റിന്റെ മുന്‍ പേജില്‍ മോദിക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേല്‍ സന്ദര്‍ശനത്തെയും ഇന്ത്യ-ഇസ്രായേല്‍ ബന്ധങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫീച്ചര്‍ സ്റ്റോറികളോടൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി കൈകള്‍ വീശുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2017-ല്‍ ഇസ്രായേല്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയായതിന് ശേഷമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇസ്രായേല്‍ സന്ദര്‍ശനമാണിത്.

സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിനെ കാണും. ഇന്ത്യ-ഇസ്രായേല്‍ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തില്‍ കൈവരിച്ച ഗണ്യമായ പുരോഗതി ഇരു നേതാക്കളും അവലോകനം ചെയ്യുകയും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ, നവീകരണം, പ്രതിരോധം, സുരക്ഷ, കൃഷി, ജല മാനേജ്‌മെന്റ്, വ്യാപാരം, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, ജനങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള കൈമാറ്റം എന്നിവയുള്‍പ്പെടെ സഹകരണത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിലെ കൂടുതല്‍ അവസരങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിശാലമാക്കുകയും ആഴത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് സിംഗ് പോസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക സഹകരണം, വ്യാപാരം, അതിര്‍ത്തി കടന്നുള്ള പണമടയ്ക്കല്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്ന കൂടുതല്‍ സമഗ്രമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് പരിമിതമായ എണ്ണം മേഖലകള്‍ക്കപ്പുറം നീങ്ങുക എന്നതാണ് ഇതിനര്‍ത്ഥം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇസ്രായേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനം.


