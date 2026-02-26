ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല, ഇസ്രായേലിന് പൂർണ പിന്തുണയുമായി ഇന്ത്യ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:48 IST)
ആഗോളതലത്തിലുള്ള അനിശ്ചിതത്വങ്ങള്ക്കിടയിലും ഇസ്രായേലുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം സദൃഡമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഇസ്രായേല് പാര്ലമെന്റായ നെസെറ്റിനെ (Knesset) അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കവെയാണ് ഇസ്രായേലുമായുള്ള ബന്ധത്തെ മോദി ഊന്നിപറഞ്ഞത്. ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ സീറോ ടോളറന്സ് സമീപനമാണ് ഇന്ത്യയുടേതെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യ-ഇസ്രയേല് ബന്ധം സൗഹൃദം, പരസ്പര വിശ്വാസം, തന്ത്രപ്രധാന സഹകരണം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വളര്ന്നതെന്ന്
പറഞ്ഞ മോദി പ്രതിരോധ സഹകരണം, കൃഷി സാങ്കേതികവിദ്യ, സൈബര് സുരക്ഷ, സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് നവീകരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് സഹകരണം കൂടുതല് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നും
സൂചിപ്പിച്ചു.ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ ശൂന്യ സഹിഷ്ണുത നയം വീണ്ടും ആവര്ത്തിച്ച മോദി, സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികള് നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഇസ്രയേലിനൊപ്പമുണ്ടെന്ന് ഐക്യദാര്ഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആഗോള സമാധാനത്തിനും സ്ഥിരതയ്ക്കും ഭീകരവിരുദ്ധ സഹകരണം അനിവാര്യമാണെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി. 26/11 മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ വേദന ഇന്ത്യ മറന്നിട്ടില്ലെന്നും ഭീകരതയെ നേരിടാന് ഏകോപിതമായ ആഗോളനീക്കം അനിവാര്യമാണെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി.
ഗാസ മേഖലയില് തുടരുന്ന സംഘര്ഷം അവസാനിപ്പിച്ച് സ്ഥിരമായ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാന് നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങള് ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. സംവാദങ്ങളിലൂടെയും മാനവികതയിലൂടെയും മാത്രമെ
ഫലസ്തീന് വിഷയത്തിന്റെ സമാധാനപരമായ പരിഹാരം കാണാനാകു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.യഹൂദസമൂഹം ഇന്ത്യയില് യാതൊരു വിവേചനവുമില്ലാതെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നത് ഇന്ത്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള സാംസ്കാരികമായ ബന്ധത്തിന് തെളീവാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഓര്മിപ്പിച്ചു. ചടങ്ങില് ഇസ്രായേല് പാര്ലമെന്റിന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ സ്പീക്കര് ഒഫ് ദി നെസെറ്റ് മെഡല് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമ്മാനിച്ചു. ഇസ്രായേല് പാര്ലമെന്റില് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മോദി.