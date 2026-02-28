യുഎസിന്റെ തീക്കളി, ഇസ്രയേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷത്തിൽ പശ്ചിമ ഏഷ്യയിൽ ഭീതി; വ്യോമഗതാഗതം നിലച്ചു

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 28 ഫെബ്രുവരി 2026 (18:16 IST)
ഇസ്രയേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷം യുദ്ധഭീതിയിലേക്ക്. യുഎസ് സഹായത്തോടെ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ ഇറാൻ കടുത്ത പ്രത്യാക്രമണം ആരംഭിച്ചു. യുഎസ് വ്യോമത്താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ തിരിച്ചടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതോടെ പശ്ചിമ ഏഷ്യയിലും യുദ്ധഭീതി.
എഴുപതോളം മിസൈലുകൾ ഇസ്രായേലിനു നേരെ ഇറാൻ തൊടുത്തു വിട്ടു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മിസൈലുകൾ ഇസ്രായേലിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് തൊടുത്തതായി ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധസേന സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇസ്രായേലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അപകട സൈറണുകൾ മുഴങ്ങിയതായി അൽ ജസീറ അടക്കമുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആളുകളോട് ബങ്കറുകളിലേക്ക് മടങ്ങാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യുഎഇ, ബഹ്റൈൻ, അബുദാബി, ഖത്തർ, കുവൈറ്റ്, ജോർദാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറാൻ മിസൈലുകൾ വർഷിച്ചു. ഇറാൻ മിസൈൽ പ്രതിരോധിച്ചതായി ഖത്തർ പ്രതികരിച്ചു. അമേരിക്കയുടെ സൈനിക താവളങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഇറാൻ പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഖത്തറിലും ദോഹയിലും ഒന്നിലധികം ആക്രമണങ്ങൾ നടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. യുഎഇ വ്യോമപാത അടച്ചു.
ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്കു നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായി. അബുദാബിയിൽ ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിനിടെ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യുഎഇ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തെക്കൻ ഇറാനിലെ ഹോർമോസ്ഗാൻ പ്രവിശ്യയിലുള്ള മിനാബ് നഗരത്തിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രൈമറി സ്കൂളിനു നേരെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ ഇർന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ആക്രമണത്തിൽ 42 വിദ്യാർഥികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു.