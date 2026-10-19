ഇസ്രായേലില് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവിന് പിന്തുണയുമായി ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്
ഒക്ടോബര് 27-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന കടുത്ത മത്സരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇസ്രായേല് പാര്ലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് തന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായ ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹുവിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇത് വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്താന് ശ്രമിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയായ നെതന്യാഹുവിന് വലിയൊരു കരുത്തായി മാറും.
തന്റെ ലിക്കുഡ് പാര്ട്ടി പുറത്തിറക്കിയ ഒരു വീഡിയോയില് യുഎസ് പ്രസിഡന്റുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നെതന്യാഹു എടുത്തുപറഞ്ഞു. തങ്ങള് ഇരുവരും ചേര്ന്ന് 'ഇറാനെ തകര്ത്തു' എന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. താന് വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാല് ട്രംപുമായി ചേര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിച്ച് 'അടുത്ത രണ്ട് വര്ഷത്തിനുള്ളിലോ അതിനു മുന്പോ ഇറാനില് നിന്നുള്ള ഭീഷണി പൂര്ണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാന്' തനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
2023 ഒക്ടോബര് 7-ന് ഹമാസിന്റെ നേതൃത്വത്തില് നടന്ന ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇസ്രായേലില് നടക്കുന്ന ആദ്യ വോട്ടെടുപ്പിന് രണ്ടാഴ്ചയില് താഴെ സമയം മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് ഈ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മുന്നറിയിപ്പുകള് അവഗണിച്ചതിലൂടെ ഈ ആക്രമണത്തിന് നെതന്യാഹു വ്യക്തിപരമായി ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാര് ആരോപിക്കുന്നു.