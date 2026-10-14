ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, റഷ്യൻ എണ്ണ അമേരിക്ക വാങ്ങുന്നത് ലോക വിപണിയെ താങ്ങിനിർത്താൻ: ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്
റഷ്യയില് നിന്നുള്ള ഡീസല് ഇറക്കുമതി കരാറില് വിമര്ശനം ശക്തമായതോടെ വിശദീകരണവുമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. റഷ്യയില് നിന്നുള്ള ഡീസല് അമേരിക്കയ്ക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനല്ലെന്നും ആഗോളവിപണിയിലെ ഉയര്ന്ന ഇന്ധനവില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായാണെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര് പുടിനുമായുള്ള കരാര് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ട്രംപിന്റെ വിശദീകരണം.
ഇതൊരു ഡീസല് കരാറാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ആഗോള വിപണിയിലേക്കാണ് ഈ ഡീസല് എത്തുന്നത്. അമേരിക്കയിലേക്കല്ല, ലോകത്തിനാകെയാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് സംസാരിക്കെ ചൊവ്വാഴ്ച ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഡീസല് ശുദ്ധീകരണശാലകള് പ്രവര്ത്തനരഹിതമാകുന്നത് ആഗോള ഇന്ധനവിപണിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
.@POTUS on the Russian diesel deal: "That's a diesel deal not for us — that's being released into the world... The world market suffered with high prices and when you knocked out diesel refineries, that's not a great thing." https://t.co/UaWz39WzlA— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 13, 2026
അതേസമയം റഷ്യയുമായുള്ള കരാര് അമേരിക്കന് വിദേശനയത്തെയും ഉപരോധനയത്തെയും ദുര്ബലപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് വിമര്ശകരുടെ നിലപാട്. കരാറിനെതിരെ റിപ്പബ്ലിക്കന്, ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്ട്ടികളിലെ സെനറ്റര്മാര് ഒരുപോലെ രംഗത്തുണ്ട്. സഖ്യകക്ഷികളോടുള്ള വിശ്വാസവഞ്ചനയാണ് ട്രംപ് നടത്തുന്നതെന്നാണ് റിപ്പബ്ലിക്കന് പാര്ട്ടിയില് നിന്നുള്ള വിമര്ശനം. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് റഷ്യയുമായുള്ള ഡീല് ട്രംപ് സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2027 ഏപ്രില് വരെയാണ് ഇളവിന്റെ കാലാവധി.