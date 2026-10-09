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  4. Trump says US wont attack iran untill midterm elections are over
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 9 October 2026 (14:17 IST)

ഇടക്കാല തിരെഞ്ഞെടുപ്പൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ, അതിന് മുൻപ് ഇറാനെ ആക്രമിക്കില്ലെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്

ഹോര്‍മുസ് അടക്കമുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനുള്ള നയതന്ത്രചര്‍ച്ചകള്‍ അനുകൂലമായ ദിശയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

US President Donald Trump
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (14:14 IST)
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യുഎസും ഇറാനും തമ്മില്‍ പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിനായുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാനെന്നും അമേരിക്കന്‍ ഇടക്കാല തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്‍പായി ഇറാനെതിരെ യുഎസ് സൈനികനടപടികള്‍ക്ക് മുതിരില്ലെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഹോര്‍മുസ് അടക്കമുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനുള്ള നയതന്ത്രചര്‍ച്ചകള്‍ അനുകൂലമായ ദിശയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
 
നവംബര്‍ 3-ന് നടക്കുന്ന നിര്‍ണ്ണായക വോട്ടെടുപ്പിന് മുന്‍പ് ഇറാന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടാകില്ലെന്ന് തന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യല്‍' വഴിയാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ടെഹ്റാനുമായി ഫലപ്രദമായ നയതന്ത്ര ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ വാദം. നവംബറിലെ വോട്ടെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഇറാന്‍ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ വീണ്ടും ശക്തമായ തിരിച്ചടി നല്‍കാന്‍ പെന്റഗണ്‍ മുന്‍കൂട്ടി പദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതായി പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, യുദ്ധത്തെ തുടര്‍ന്ന് ആഗോള വിപണിയില്‍ ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില ബാരലിന് 101 ഡോളര്‍ കടന്നതും യു.എസില്‍ പെട്രോള്‍ വില കുതിച്ചുയര്‍ന്നതും സാധാരണ വോട്ടര്‍മാര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ അമര്‍ഷത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
 
നിലവില്‍ കോണ്‍ഗ്രഷണല്‍ വോട്ടെടുപ്പ് സര്‍വേകളില്‍ പ്രതിപക്ഷമായ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടി 9 പോയിന്റുകള്‍ക്ക് മുന്നിലാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് വരുന്നത്. പ്രചാരണറാലികളില്‍ ഇന്ധനവില വര്‍ദ്ധനവിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍സിന് പ്രയാസമായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം സൈനിക ആക്രമണം നിര്‍ത്തിവെക്കുമെങ്കിലും ഇറാനിയന്‍ തുറമുഖങ്ങള്‍ക്കെതിരായ സമുദ്ര ഉപരോധം (Naval Blockade) മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്ന് യു.എസ്. വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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