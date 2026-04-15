Last Modified ബുധന്, 15 ഏപ്രില് 2026 (14:10 IST)
ആന്ഡമാന് കടലില് റോഹിംഗ്യന് അഭയാര്ത്ഥികളും ബംഗ്ലാദേശി പൗരന്മാരും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് കുട്ടികളടക്കം 250 പേരെ കാണാതായതായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ
അറിയിച്ചതായി വാര്ത്താ ഏജന്സി എഎഫ്പി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അഭയാര്ത്ഥി ഹൈക്കമ്മീഷണര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് തെക്കന് ബംഗ്ലാദേശിലെ ടെക്നാഫില് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ബോട്ട് മലേഷ്യയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. കനത്ത കാറ്റും, പ്രക്ഷുബ്ധമായ കടലും, തിരക്കും കാരണം ബോട്ട് മറിഞ്ഞു.
മെച്ചപ്പെട്ട അവസരങ്ങള് തേടി അപകടകരമായ കടല് യാത്രകള് നടത്താന് ശ്രമിക്കുന്ന റോഹിംഗ്യന് അഭയാര്ത്ഥികള്ക്ക് ടെക്നാഫ് ഒരു പ്രധാന ഗതാഗത കേന്ദ്രമാണ്. ഓരോ വര്ഷവും ആയിരക്കണക്കിന് റോഹിംഗ്യകള് രക്ഷപ്പെടാന് നടത്തുന്ന ഇത്തരം സാഹസിക യാത്രകളിലൂടെ കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന റോഹിംഗ്യകള് ബംഗ്ലാദേശിലെ കോക്സ് ബസാറിലെ വലിയ ക്യാമ്പുകളില് നിന്ന് പുറത്തുപോയതായിരിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
മ്യാന്മറിന്റെ പടിഞ്ഞാറന് സംസ്ഥാനമായ റാഖൈനില് നിന്ന് പലായനം ചെയ്യാന് നിര്ബന്ധിതരായ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം അഭയാര്ത്ഥികള് വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപകടത്തില്പെട്ട കപ്പല് ഏകദേശം 280 പേരുമായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഏപ്രില് 4 ന് ബംഗ്ലാദേശ് വിട്ടതാണെന്നുമാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്ട്ട്.