Last Modified ബുധന്, 15 ഏപ്രില് 2026 (09:46 IST)
ഇറാന് -യുഎസ് ചര്ച്ച നടന്ന ഇസ്ലാമബാദിലെ ഹോട്ടല് ബില്ല് അടക്കാത്തതില് നാണംകെട്ട് പാകിസ്ഥാന്. പഞ്ച നക്ഷത്ര ഹോട്ടലായ സെറീനയില് വച്ചായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാന്റെ മധ്യസ്ഥതയില് ഇറാന്- യുഎസ് ചര്ച്ച നടന്നത്. ഹോട്ടല് ബില് അടയ്ക്കാത്തതിനു പിന്നാലെ ഹോട്ടല് ഉടമ ഇടപെടുകയും ബില്ലുകള് അടയ്ക്കാന് സര്ക്കാരിനെ നിര്ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
ഏപ്രില് 10- 12 തീയതികളിലായിരുന്നു യുഎസ് ഇറാന് ചര്ച്ച നടന്നത്. ചര്ച്ച പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് തന്നെ വിളിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി. ഹോര്മുസും പശ്ചിമേഷന് സംഘര്ഷവും ചര്ച്ചയായെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി എക്സില് കുറിച്ചു. 40 മിനിറ്റ് ആണ് ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ഫോണ് സംഭാഷണം നീണ്ടുനിന്നത്.
വെടി നിര്ത്തലിന് ശേഷമുള്ള ഇരുനേതാക്കളുടെയും ആദ്യ സംഭാഷണം ആണ് ഇത്. ട്രംപ് വിളിച്ച കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അറിയിച്ചത്. മേഖലയിലെ സംഘര്ഷം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പൂര്ണ്ണപിന്തുണ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.