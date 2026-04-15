ബുധന്‍, 15 ഏപ്രില്‍ 2026
യുഎസ്-ഇറാന്‍ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോഴും സ്വര്‍ണ്ണ വിലയില്‍ മാറ്റമില്ല: കാരണമെന്ത്

Gold Rate
WEBDUNIA| Last Modified ബുധന്‍, 15 ഏപ്രില്‍ 2026 (14:01 IST)
യുഎസ്-ഇറാന്‍ യുദ്ധം തുടരുമ്പോള്‍ സ്വര്‍ണ്ണ വിലയില്‍ വലിയ വര്‍ധനവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വിവിധ കാരണങ്ങളാല്‍ നിക്ഷേപകര്‍ സ്വര്‍ണ്ണത്തില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. രണ്ട് പ്രധാന കാരണങ്ങളാണ് ഇതിനുള്ളത്. അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ സമയത്ത് സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം, പണപ്പെരുപ്പത്തിനെതിരായ സംരക്ഷണം എന്നിവയാണവ.

മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെയും പണപ്പെരുപ്പത്തിനെതിരായ ഒരു സംരക്ഷണം നല്‍കുന്നതുമൂലം സ്വര്‍ണ്ണം ഒരു സുരക്ഷിത താവളമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ അത് അതിന്റെ പൂര്‍ണ്ണ ശേഷിയില്‍ ആ പങ്ക് വഹിക്കുന്നില്ല. ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില ഉയര്‍ത്താന്‍ കാരണമായ യുഎസ്-ഇറാന്‍ യുദ്ധം ഗണ്യമായ അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിച്ചു. കൂടാതെ, ഉയര്‍ന്ന ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിലുടനീളം പണപ്പെരുപ്പത്തിന് കാരണമായി. ആഗോള അനിശ്ചിതത്വവും ഉയര്‍ന്ന പണപ്പെരുപ്പവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും സ്വര്‍ണ്ണ വിലകള്‍ ഇപ്പോള്‍ കൂടുന്നില്ല.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങുന്നത്. 2022 മുതല്‍ 2024 വരെയുള്ള മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങളില്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കുകള്‍ എല്ലാ വര്‍ഷവും 1,000 ടണ്ണിലധികം സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങി. 2025 ല്‍ അവര്‍ ഏകദേശം 860 ടണ്‍ സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങി.

എന്നിരുന്നാലും, 2026 ല്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കുകളില്‍ നിന്നുള്ള സ്വര്‍ണ്ണ വാങ്ങലുകള്‍ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. വാസ്തവത്തില്‍, ചില സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കുകള്‍ സ്വര്‍ണ്ണം വിറ്റിട്ടുണ്ട്.
ഉദാഹരണത്തിന്, റഷ്യ, തുര്‍ക്കി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍. മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളുടെ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്കുകള്‍ 2026 ല്‍ അവരുടെ കരുതല്‍ ശേഖരത്തില്‍ നിന്ന് കുറച്ച് സ്വര്‍ണ്ണം വിറ്റു. പോളണ്ടിന്റെ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക് അവരുടെ കരുതല്‍ ശേഖരത്തില്‍ നിന്ന് കുറച്ച് സ്വര്‍ണ്ണം വില്‍ക്കാന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നതായി സൂചനയുണ്ട്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


