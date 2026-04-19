ഞായര്‍, 19 ഏപ്രില്‍ 2026
അസിം മുനീർ ഒരു ബാധ്യതയാകും, ട്രംപ് ഭരണകൂടം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് യുഎസ് ഇൻ്റലിജൻസ്

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ഞായര്‍, 19 ഏപ്രില്‍ 2026 (17:00 IST)
പാകിസ്ഥാന്‍ സൈനികമേധാവിയായ അസിം മുനീര്‍ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് ബാധ്യതയാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് യുഎസ് ഇന്റലിജന്‍സ് മുന്നറിയിപ്പ്. അമേരിക്ക- ഇറാന്‍ സമാധാന ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് പാകിസ്ഥാന്‍ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

ഇറാന്റെ സൈനിക ഉന്നതരുമായുള്ള അസിം മുനീറിന്റെ ദീര്‍ഘകാലബന്ധമാണ് ഇതിന് കാരണമായി യുഎസ് ഇന്റലിജന്‍സ് പറയുന്നത്. മുനീറിനെ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് നേര്‍ക്കുള്ള റെഡ് ഫ്‌ലാഗെന്നാണ് യുഎസ് ഇന്റലിജന്‍സ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഫോക്‌സ് ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. വധിക്കപ്പെട്ട ഖുദ്‌സ് ഫോഴ്‌സ് കമാന്‍ഡര്‍ കാസിം സൊലൈമാനി, ഐആര്‍ജിസി കമാന്‍ഡര്‍ ഹൊസൈന്‍ സലാമി എന്നിവരുമായി അസിം മുനീറിന് വ്യക്തിബന്ധമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വിരമിക്ച്ച പാകിസ്ഥാന്‍ ജനറല്‍ അഹമ്മദ് സയീദിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഫോക്‌സ് ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനാല്‍ തന്നെ മുനീറിന്റെ നിലപാട് യുഎസ് താല്പര്യങ്ങളെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.


