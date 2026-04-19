ഞായര്‍, 19 ഏപ്രില്‍ 2026
ജാഗ്രത വേണം, അടുത്ത 2 ദിവസം ഉഷ്ണതരംഗത്തിന് സമാനമായ കടുത്ത ചൂട്

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ഞായര്‍, 19 ഏപ്രില്‍ 2026 (16:33 IST)
കേരളത്തില്‍ അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് അതിതീവ്ര ചൂട് അനുഭവപ്പെടാനിടയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഹീറ്റ് വേവിന് സമാനമായ കാലാവസ്ഥ രൂപപ്പെടാമെന്നും ജനങ്ങള്‍ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗവും ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയും അറിയിച്ചു. സാധാരണ വേനല്‍ചൂടിനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ താപനിലയും ഉയര്‍ന്ന ഈര്‍പ്പവും ഒരുമിച്ച് അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാല്‍ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കാനിടയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മധ്യ, വടക്കന്‍ ജില്ലകളിലാണ് ചൂട് കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമാകാന്‍ സാധ്യതയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പകല്‍ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്നവര്‍ക്ക് സൂര്യാഘാതം, നിര്‍ജലീകരണം, ക്ഷീണം, തലചുറ്റല്‍ തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പ്രായമായവര്‍, കുട്ടികള്‍, ഗര്‍ഭിണികള്‍, ദീര്‍ഘകാല രോഗികളായവര്‍ എന്നിവര്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവിഭാഗം നിര്‍ദേശിച്ചു.

രാവിലെ 11 മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 3 മണിവരെ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏല്‍ക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം. നിര്‍ബന്ധമായും പുറത്തിറങ്ങേണ്ടവര്‍ കുട, തൊപ്പി, വെള്ളക്കുപ്പി എന്നിവ കരുതണം. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക, കാപ്പി-സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക, ലഘുഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നിവയും നിര്‍ദേശങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. തൊഴിലാളികള്‍ക്കും പുറം ജോലികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നവര്‍ക്കും ജോലി സമയം ക്രമീകരിക്കണമെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

വാഹനങ്ങളില്‍ കുട്ടികളെയോ വയോധികരെയോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുത്തിവെക്കരുതെന്നും അധികൃതര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. വീടുകളില്‍ നല്ല വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുകയും ആവശ്യമായിടത്ത് ഫാനുകളും തണുപ്പിക്കല്‍ സംവിധാനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശം. ചൂട് മൂലമുള്ള അസ്വസ്ഥതകള്‍ അനുഭവപ്പെട്ടാല്‍ ഉടന്‍ വൈദ്യസഹായം തേടണം. സാധാരണ ദിവസങ്ങളേക്കാള്‍ 2 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പില്‍ പറയുന്നത്.



