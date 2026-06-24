  1. മറ്റുള്ളവ
  2. ആരോഗ്യം
  3. നുറുങ്ങുകള്‍
  4. People with piles should avoid drinking coffee
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 24 June 2026 (11:47 IST)

പൈല്‍സ് ഉള്ളവര്‍ കാപ്പികുടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം; ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍

Black Coffee, Health Benefits of Coffee, Liver Health and Coffee, Should Drink Coffee, Health News, Webdunia Malayalam
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (11:47 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (10:49 IST)
google-news
ഇന്ന് പലരും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പൈല്‍സ്. ഇതിന് കാരണങ്ങള്‍ പലതും ആകാം. രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാല്‍ നമ്മള്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനം ആഹാരരീതിയാണ്. എരിവ്, പുളി മസാലകള്‍ ,കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍,എണ്ണപ്പലഹാരങ്ങള്‍ കോഴിയിറച്ചി, കോഴിമുട്ട ,ചെമ്മീന്‍,അയല, ഞണ്ട് എന്നീ ആഹാരസാധനങ്ങള്‍ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെതന്നെ ദഹിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. 
 
കാപ്പി കുടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ചില മരുന്നുകള്‍ മലശോധന ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇത്തരം മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക. പൈല്‍സ് രോഗമുള്ളവര്‍ കട്ടിയുള്ള പ്രതലത്തില്‍ ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഇവര്‍ക്ക് നല്ലതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ  നാരുകള്‍ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം, ഇലക്കറികള്‍ ,ഓട്‌സ് പാല് , മോര് തുടങ്ങിയവ ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. 
 
അമിതഭാരം കുറയ്ക്കുകയും ശരിയായ വ്യായാമം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. അതുപോലെതന്നെ കൃത്യമായ ആഹാരം കൃത്യമായ സമയത്ത് കഴിക്കുക.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

'കരീം ബെൻസേമ, പോൾ പോഗ്ബ എന്നിവർ ഇസ്ലാമിക ഐക്കണുകൾ'; ഫുട്‌ബോളിനെതിരെ വർഗീയ പ്രചരണവുമായി ജനം ടിവി

'കരീം ബെൻസേമ, പോൾ പോഗ്ബ എന്നിവർ ഇസ്ലാമിക ഐക്കണുകൾ'; ഫുട്‌ബോളിനെതിരെ വർഗീയ പ്രചരണവുമായി ജനം ടിവിമനുഷ്യരെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന ഫുട്‌ബോളിനെതിരെ ഇത്രയും വലിയ വർഗീയപ്രചരണം നടത്തുന്ന ജനം ടിവിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്

Shigella Alert: ഷിഗെല്ലയിൽ വിറച്ച് കേരളം, 15 പുതിയ കേസുകൾ; കൂടുതൽ പേർ കോഴിക്കോട്

Shigella Alert: ഷിഗെല്ലയിൽ വിറച്ച് കേരളം, 15 പുതിയ കേസുകൾ; കൂടുതൽ പേർ കോഴിക്കോട്അഞ്ച് ജില്ലകളിലാണ് പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്

Shwetha Menon : കഴിവുകേടായി കാണരുത്, രാജിവെച്ചത് ആത്മാഭിമാനം ഉള്ളതുകൊണ്ടെന്ന് ശ്വേത മേനോൻ

Shwetha Menon : കഴിവുകേടായി കാണരുത്, രാജിവെച്ചത് ആത്മാഭിമാനം ഉള്ളതുകൊണ്ടെന്ന് ശ്വേത മേനോൻനിലപാടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയില്‍ AMMAയില്‍ നിന്നും രാജിവെക്കാനാണ് ഞാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻ

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻമുന്‍ നായകന്‍ ബാബര്‍ അസം, സ്റ്റാര്‍ പേസര്‍ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രിദി, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഷദാബ് ഖാന്‍ തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളെ പുറത്താക്കിയാണ് പുതിയ ടീം പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പൈല്‍സ് ഉള്ളവര്‍ കാപ്പികുടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം; ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍

പൈല്‍സ് ഉള്ളവര്‍ കാപ്പികുടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം; ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍അതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനം ആഹാരരീതിയാണ്. എരിവ്, പുളി മസാലകള്‍ ,കിഴങ്ങ് വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍,എണ്ണപ്പലഹാരങ്ങള്‍ കോഴിയിറച്ചി, കോഴിമുട്ട ,ചെമ്മീന്‍,അയല, ഞണ്ട് എന്നീ ആഹാരസാധനങ്ങള്‍ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെതന്നെ ദഹിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക.

അമിതമായി ചിന്തിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം

അമിതമായി ചിന്തിക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാംഒരു സംഭാഷണത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുമ്പോള്‍ പോലും എന്ത് പറയണം എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് നിങ്ങള്‍ അമിതായി ചിന്തിക്കുന്നു. ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതു വലിയ സമവാക്യങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതു പോലെ തോന്നാം.

'എനിക്ക് മുമ്പ് പ്രമേഹമുണ്ടായിരുന്നു': 20 കിലോ ഭാരം കുറച്ചതും മരുന്നുകളില്‍ നിന്ന് മുക്തനായതും എങ്ങനെയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി അമിത് ഷാ

'എനിക്ക് മുമ്പ് പ്രമേഹമുണ്ടായിരുന്നു': 20 കിലോ ഭാരം കുറച്ചതും മരുന്നുകളില്‍ നിന്ന് മുക്തനായതും എങ്ങനെയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി അമിത് ഷാആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ ആരോഗ്യ പരിവര്‍ത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ വീണ്ടും ഓണ്‍ലൈനില്‍ വൈറലാകുകയാണ്. നിരവധി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കള്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങളെയും ഫിറ്റ്‌നസ് യാത്രയെയും കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.

ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ വെറുതെ വിടരുത്; വൃക്ക സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുക

ഈ ലക്ഷണങ്ങളെ വെറുതെ വിടരുത്; വൃക്ക സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുകവൃക്കസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കാതെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് വൃക്കരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം ആകാം.

എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ശരീര ഭാരം കുറയുന്നില്ലേ, കാരണം ഇതായിരിക്കാം

എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ശരീര ഭാരം കുറയുന്നില്ലേ, കാരണം ഇതായിരിക്കാംഎന്നിരുന്നാലും, കോര്‍ട്ടിസോളിന്റെ അളവ് ദീര്‍ഘനേരം ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍ തുടരുമ്പോള്‍ അത് മറ്റ് ഹോര്‍മോണുകളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.