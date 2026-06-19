ഒരു മാസത്തില് എത്ര തവണ മുഖം ഷേവ് ചെയ്യണം? ഇക്കാര്യങ്ങള് അറിഞ്ഞിരിക്കണം
ചില ആളുകള് താടി നീട്ടി വളര്ത്താന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാല് ചിലര് വൃത്തിയായി ഷേവ് ചെയ്ത് ദിവസവും ഷേവ് ചെയ്യാന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. താടി ഒരു പുരുഷന്റെ വ്യക്തിത്വത്തില് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുകയും അവരുടെ രൂപഭാവത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാല് മാസത്തില് എത്ര തവണ ഷേവ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പലര്ക്കും ആശങ്കയുണ്ട്. ഡെര്മറ്റോളജിസ്റ്റുകള് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഒരു മാസത്തില് എത്ര തവണ ഷേവ് ചെയ്യണമെന്ന് മെഡിക്കല് നിയമമില്ല.
ഇത് നിങ്ങളുടെ മുന്ഗണനയെയും സൗകര്യത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി, പുരുഷന്മാര്ക്ക് ആഴ്ചയില് ഒരിക്കല് ഷേവ് ചെയ്യാം. മാസത്തില് 4-5 തവണ ഷേവ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ചര്മ്മം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും താടി നല്ല ഭംഗിയില് നിലനിര്ത്താനും സഹായിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പുരുഷന്മാര്ക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഷേവിംഗ് ആവൃത്തി തീരുമാനിക്കാം. നിങ്ങള്ക്ക് സെന്സിറ്റീവ് ചര്മ്മമുണ്ടെങ്കില്, ദിവസേനയുള്ള ഷേവിംഗ് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് ചര്മ്മ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകും.
ദിവസവും ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഷേവ് ചെയ്യുന്നത് ചര്മ്മത്തിന്റെ പുറമേയുള്ള പാളില് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകും. അത് വീണ്ടും പഴയപടി ആകുന്നതിനുള്ള സമയവും ചര്മ്മത്തിന് ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ദിവസവും ഷേവ് ചെയ്യുന്നതിനും പകരം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഇടവിട്ട് ഷേവ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും.