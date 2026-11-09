വിനീഷ്യസ് പുറത്തേക്കോ, റയലിന്റെ സ്റ്റാര്ട്ടിംഗ് ഇലവനില് ഇടമില്ല, മൗറീഞ്ഞോ കൈവിട്ടേക്കും
ഒക്ടോബറില് വിയ്യാറയലിനെതിരായ മത്സരത്തില് ചുവപ്പ് കാര്ഡ് പുറത്തായ വിനീഷ്യസിന് 4 മത്സരങ്ങളില് വിലക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു.
റയല് മാഡ്രിഡ് പ്ലെയിംഗ് ഇലവനിലെ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറിന്റെ സ്ഥാനം അനിശ്ചിതത്വത്തില്. ഹൊസെ മൗറീഞ്ഞോ പരിശീലകനായി എത്തുമ്പോള് എംബാപ്പെയ്ക്ക് കീഴില് എന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നും വിനീഷ്യസിന് കൂടുതല് വലിയ റോള് ലഭിച്ചേക്കുമെന്നായിരുന്നു ധാരണ. എന്നാല് മൗറീഞ്ഞോയുടെ പദ്ധതികളില് നിന്നും വിനീഷ്യസ് ഔട്ടായെന്നാണ് നിലവിലെ സംഭവങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഫോം നഷ്ടമായതും സസ്പെന്ഷനും അതിനൊപ്പം ഡയമണ്ടെ നടത്തുന്ന മികച്ച പ്രകടനവുമാണ് വിനീഷ്യസിന്റെ സ്ഥാനം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്.
ഒക്ടോബറില് വിയ്യാറയലിനെതിരായ മത്സരത്തില് ചുവപ്പ് കാര്ഡ് പുറത്തായ വിനീഷ്യസിന് 4 മത്സരങ്ങളില് വിലക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. വിനീഷ്യസ് ഇല്ലാതെ കളിച്ച ഈ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം റയല് മാഡ്രിഡ് വിജയിക്കുകയും ഡയമണ്ടെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നേരത്തെ തന്നെ വിനീഷ്യസിന്റെ പ്രകടനത്തില് പരിശീലകന് മൗറീഞ്ഞ്യോ തൃപ്തനായിരുന്നില്ല. തന്റെ പദ്ധതികളില് വിനീഷ്യസിന് വലിയ പ്രധാന്യമുണ്ടാകില്ലെന്ന് മൗറീഞ്ഞ്യോ താരത്തെ അറിയിച്ചതായും റിപ്പോര്ട്ടുകളുണ്ട്.
നിലവില് സൗദി പ്രോ ലീഗിലെ വമ്പന്മാര് വിനീഷ്യസിനെ സ്വന്തമാക്കാന് രംഗത്തുണ്ട്. എന്നാല് ആഴ്സണലില് ജോയിന് ചെയ്യാനാണ് വിനീഷ്യസിന് താല്പര്യം. ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ് പുതിയ ഓഫറുകളുമായി രംഗത്ത് വന്നില്ലെങ്കില് സൗദി ക്ലബുകള് വമ്പന് തുകയ്ക്ക് താരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയേക്കും.