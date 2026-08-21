മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ പുതിയ അണക്കെട്ടില് നിന്ന് തമിഴ്നാടിന് മുഴുവന് വെള്ളവും നല്കാന് തയ്യാറാണ്: വിഡി സതീശന്
ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ 130 വര്ഷം പഴക്കമുള്ള അണക്കെട്ടിന് പകരമായി മുല്ലപ്പെരിയാറില് നിര്മ്മിക്കുന്ന പുതിയ അണക്കെട്ടില് നിന്നുള്ള മുഴുവന് വെള്ളവും നല്കാന് തയ്യാറാണെന്ന് കേരളം വീണ്ടും തമിഴ്നാടിന് ഉറപ്പ് നല്കി. വ്യാഴാഴ്ച തമിഴ്നാട്ടിലെ മഹാബലിപുരത്ത് നടന്ന 31-ാമത് ദക്ഷിണ മേഖലാ കൗണ്സില് യോഗത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് കേരളത്തിന്റെ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു. പുതിയ അണക്കെട്ടിന്റെ ചെലവ് കേരളം വഹിക്കണമെന്നും, ഡിസൈന്, നിര്മ്മാണം, സ്ഥലം എന്നിവയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തമിഴ്നാട് ഏറ്റെടുക്കണമെന്നുമുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിലപാട് സതീശന് ആവര്ത്തിച്ചു.
സമ്മേളനത്തിനിടയില് സതീശന് തമിഴ്നാട് മന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയുമായി ഒരു ഹ്രസ്വ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അതേസമയം 2026 ലെ മൈന്സ് ആന്ഡ് മിനറല്സ് (വികസന, നിയന്ത്രണ) ഭേദഗതി നിയമം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ശ്രീ സതീശന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ നിയമത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാനം ഇതിനകം തന്നെ ഗുരുതരമായ ആശങ്കകള് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. കര്ശനമായ ശാസ്ത്രീയ വിലയിരുത്തലും ശക്തമായ ഒരു സ്റ്റാന്ഡേര്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമവും നിലവില് വരുന്നതുവരെ കേരള തീരത്തെ ധാതു ബ്ലോക്കുകള് ലേലം ചെയ്യരുതെന്നും സംസ്ഥാനം ആവര്ത്തിച്ച് ഉന്നയിക്കുന്ന ആശങ്കകള്ക്ക് അര്ഹമായ പ്രാധാന്യം നല്കണമെന്നും സതീശന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ബോക്സൈറ്റ്, ബീച്ച് മണല്, നിര്ണായക ധാതു ബ്ലോക്കുകള് എന്നിവ ലേലത്തിന് വയ്ക്കുന്നതില് കേരളം ജിയോളജിക്കല് സര്വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായും ഖനി മന്ത്രാലയവുമായും പൂര്ണ്ണമായും സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സതീശന് പറഞ്ഞു.