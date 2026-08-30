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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 30 August 2026 (06:48 IST)

'ഇതാണോ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടോയ്‌ലറ്റുകൾ'; സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ ശോച്യാവസ്ഥ തുറന്നുകാട്ടി സിജെപി (വീഡിയോ)

പല സ്‌കൂളുകളിലും കുട്ടികൾക്ക് ശുചിമുറികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ്

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (06:53 IST)
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Abhijeet Dipke

സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ ശോച്യാവസ്ഥ തുറന്നുകാട്ടി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്‌കെ. 'സർക്കാർ സ്‌കൂളുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക' എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സിജെപി നടത്തുന്ന ക്യാംപെയ്‌ന്റെ ഭാഗമായാണ് ദിപ്‌കെ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകൾ സന്ദർശിച്ചത്. 
 
ശുചിമറികളുടെ അവസ്ഥ 
 
പല സ്‌കൂളുകളിലും കുട്ടികൾക്ക് ശുചിമുറികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ്. പൊട്ടിപൊളിഞ്ഞ ടോയ്‌ലറ്റുകളും വൃത്തിയില്ലാത്ത ഇടങ്ങളുമാണ് പല സ്‌കൂളുകളിലുമുള്ളത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ദിപ്‌കെ തന്നെയാണ് പങ്കുവെച്ചത്. 
പഴക്കമുള്ള ഭക്ഷണം മന്ത്രിമാർ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുമോ? 
 
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഹിങ്കോളി ജില്ലയിലെ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളാണ് ദിപ്‌കെ സന്ദർശിച്ചത്. സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ല. കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണം മോശമാണെന്നും ദിപ്‌കെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 
 
' ഞാൻ സ്‌കൂളിൽ കണ്ട കാഴ്ചകൾ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെല്ലാം കാലപ്പഴക്കം ചെന്നവയാണ്. ആറോ ഏഴോ മാസം മുൻപ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മന്ത്രിമാരോടും എംഎൽഎമാരോടും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരോടും എനിക്ക് ഒന്നേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ, കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ഈ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമോ?,' ദിപ്‌കെ ചോദിച്ചു. 
 
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ല 
 
' ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുട്ടികൾക്ക് സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ കുടിവെള്ളമില്ല, ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ടോയ്‌ലറ്റുകൾ ഇല്ല, ആവശ്യത്തിനുള്ള ബെഞ്ചുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ തറയിൽ ഇരിക്കേണ്ടിവരുന്നു...! എന്താണ് യഥാർഥത്തിൽ അധികാരികൾ ഇത്രനാൾ ചെയ്തിരുന്നത്? അവർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ അവർക്കും സാധിക്കൂ,' ദിപ്‌കെ പറഞ്ഞു. 
 
സ്‌കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള മുന്നേറ്റം 
 
ജെൻസീയുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കിയ ജന്തർ മന്തർ സമരത്തിനു പിന്നാലെ സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ 'ലൈക്ക്' ഉറപ്പിക്കാനാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ സിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രാജ്യത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നതാണ് സിജെപിയുടെ അടുത്ത ഡിമാൻഡ്. സർക്കാർ സ്‌കൂളുകൾ നവീകരിക്കണം. രാജ്യത്തെ കുട്ടികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഇതിനായുള്ള ക്യാംപെയ്ൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സിജെപി. രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് മുതൽ രാജ്യത്തെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിൽ വരെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യാൻ സിജെപി നേതൃത്വം ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ശുചിത്വമുള്ള കുടിവെള്ളം, മികച്ച ശുചിമുറി സൗകര്യങ്ങൾ, വൈദ്യുതി, മികച്ച ക്ലാസ് റൂമുകൾ, സുരക്ഷിതമായ സ്‌കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയാണ് സിജെപിയുടെ ആവശ്യം. കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്തെ സ്‌കൂൾ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് സിജെപി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Also Read: സ്ത്രീകൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഒത്തുചേർന്നാൽ ഒരു മതാചാരവും ലംഘിക്കപ്പെടുന്നില്ല; സമസ്തയ്‌ക്കെതിരെ കെ.കെ.ശൈലജ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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