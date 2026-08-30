  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. കാര്യം നിസ്സാരം
  4. Khalifa Disaster in Box Office Collection
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Sunday, 30 August 2026 (07:58 IST)

മുടക്കിയ കാശെങ്കിലും തിരിച്ചുപിടിക്കുമോ പൃഥ്വിരാജിന്റെ 'ഖലീഫ'?

Khalifa Collection, Khalifa Box Office, Khalifa Movie Collection Report, Khalifa Disaster in Box Office Collection
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sun, 30 Aug 2026 (08:01 IST)
google-news
ഓണം ബോക്‌സ്ഓഫീസിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാതെ പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരൻ ചിത്രം 'ഖലീഫ'. നിവിൻ പോളി ചിത്രം 'ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' വമ്പൻ വിജയമായതോടെ അത് 'ഖലീഫ'യ്ക്ക് പണിയായി. 
 
ഖലീഫ നേടിയത് 
 
സാക്‌നിൽക് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം റിലീസിന് ശേഷമുള്ള പത്താം ദിനം വെറും 90 ലക്ഷം മാത്രമാണ് ഖലീഫയുടെ ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷൻ. 608 ഷോകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആകെ ഇന്ത്യ നെറ്റ് കളക്ഷൻ 18.64 കോടി മാത്രമാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ ഇന്ത്യ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 21.59 കോടിയാണ്. 
 
ഓവർസീസ് മാർക്കറ്റ് 
 
ഓവർസീസ് മാർക്കറ്റിലും ഖലീഫയ്ക്ക് ഡിമാൻഡ് കുറവാണ്. 19.50 കോടിയാണ് ഓവർസീസിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 
 
റിലീസിന് ശേഷമുള്ള ഒൻപതാം ദിനം 1.05 കോടിയും എട്ടാം ദിനം 1.32 കോടിയുമാണ് ഖലീഫയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. 
 
ഒക്യുപ്പെൻസി 
 
റിലീസിന് ശേഷമുള്ള പത്താം ദിനത്തിൽ വെറും 608 ഷോകൾ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നത്. സിനിമയുടെ ഒക്യുപ്പെൻസി 37.72 ആയിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച അവധി ദിനമായിട്ടും ചിത്രത്തിനു കാര്യമായ കളക്ഷനില്ല. 
 
തിരിച്ചുപിടിക്കുമോ മുടക്ക് മുതൽ? 
 
ഏതാണ്ട് 50 കോടിയോളമാണ് 'ഖലീഫ'യ്ക്ക് ചെലവായത്. വേൾഡ് വൈഡായി ചിത്രത്തിന്റെ കളക്ഷൻ 40 കോടിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടേയുള്ളൂ. ബജറ്റ് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഖലീഫയ്ക്ക് സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കളക്ഷനിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. Read Also: 'ഇതാണോ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടോയ്‌ലറ്റുകൾ'; സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ ശോച്യാവസ്ഥ തുറന്നുകാട്ടി സിജെപി (വീഡിയോ)
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
'പ്രേമലു 2' പൂർണമായും ഉപേക്ഷിച്ചോ? ഗിരീഷും നസ്ലനും തമ്മിൽ ഭിന്നത

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്ഒരു യഥാര്‍ഥ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയൊരുക്കിയ സിനിമയില്‍ എ എസ് ഐ ജോര്‍ജ് മാര്‍ട്ടിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടാനായി ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ കഥയായിരുന്നു 2023ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ പറഞ്ഞത്.

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലി

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലിആക്ഷനാല്‍ സമ്പന്നമാണെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ കെജിഎഫ് ആയിരിക്കും ടിക്കിടാക്കയെന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ തുറന്നുപറയലും ഒപ്പം വി എസ് രോഹിത്- ആസിഫ് അലി കൂട്ടുക്കെട്ടിലുള്ള വിശ്വാസവും സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഹൈപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശം

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശംകേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ കടവന്ത്ര പൊലീസിനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾ

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾയഥാര്‍ഥ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതിരാജ തന്റെ കാമറ തിരിച്ചുവെച്ചു. ഗ്രാമീണ ജീവിതം അതിന്റെ പച്ചയായ തലത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതിരാജ വിപ്ലവം തീര്‍ത്തത്.

ഭാരതത്തിൽ മുസ്ലീങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് കരുതുന്നവർ യഥാർഥ ഹിന്ദുവല്ല; ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്

ഭാരതത്തിൽ മുസ്ലീങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് കരുതുന്നവർ യഥാർഥ ഹിന്ദുവല്ല; ആർഎസ്എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത്മുസ്ലീങ്ങള്‍ ഭാരതത്തില്‍ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദു കരുതുന്നുവെങ്കില്‍ അവര്‍ യഥാര്‍ഥ ഹിന്ദു ആയിരിക്കില്ലെന്നും നിങ്ങള്‍ സ്വയം ഹിന്ദു എന്ന് വിളിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ എല്ലാ പാതകളും ഒരേ ദൈവത്തിലേക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

'ഇതാണോ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടോയ്‌ലറ്റുകൾ'; സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ ശോച്യാവസ്ഥ തുറന്നുകാട്ടി സിജെപി (വീഡിയോ)

'ഇതാണോ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടോയ്‌ലറ്റുകൾ'; സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ ശോച്യാവസ്ഥ തുറന്നുകാട്ടി സിജെപി (വീഡിയോ)സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളിലെ ശോച്യാവസ്ഥ തുറന്നുകാട്ടി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്‌കെ. 'സർക്കാർ സ്‌കൂളുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക' എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സിജെപി നടത്തുന്ന ക്യാംപെയ്‌ന്റെ ഭാഗമായാണ് ദിപ്‌കെ സർക്കാർ സ്‌കൂളുകൾ സന്ദർശിച്ചത്.

യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പിണറായി വിജയന്‍; ആര്‍എസ്എസിനെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണം

യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പിണറായി വിജയന്‍; ആര്‍എസ്എസിനെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണംപാര്‍ട്ടി തകര്‍ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചതെന്നും, എതിരാളികളുടെ കൈകളിലെ ആയുധമായി അദ്ദേഹം മാറിയെന്നും പിണറായി ആരോപിച്ചു.

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരിവേട്ട; 10 കിലോ എംഡിഎംഎയുമായി മൂന്നുപേരെ മഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരിവേട്ട; 10 കിലോ എംഡിഎംഎയുമായി മൂന്നുപേരെ മഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുറിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ MDMA വേട്ടയാണിത്.

സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ പുരോഹിത ശാസനകള്‍ക്ക് സ്ഥാനമില്ല: രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍

സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ പുരോഹിത ശാസനകള്‍ക്ക് സ്ഥാനമില്ല: രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍അവര്‍ക്കുമേല്‍ മതപുരോഹിതന്മാരുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാനുള്ള ഏത് ശ്രമത്തെയും അംഗീകരിക്കാന്‍ ആവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.