  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. കാര്യം നിസ്സാരം
  4. Sridevi's death was not natural
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (09:24 IST)

ശ്രീദേവിയുടെ മരണം സ്വാഭാവികമായിരുന്നില്ല, പിന്നില്‍ ഉപ്പ് രഹിത ഭക്ഷണക്രമം: ബോണി കപൂര്‍

Sridevi's death was not natural
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (09:26 IST)
google-news
ഓഗസ്റ്റ് 13 ഇതിഹാസ നടി ശ്രീദേവിയുടെ ജന്മദിനമാണ്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ആരാധകര്‍ അവരുടെ അവിശ്വസനീയമായ സിനിമാ യാത്രയെ ഓര്‍മ്മിക്കുന്നു. 2018 ഫെബ്രുവരി 24 ന് ദുബായിലെ ഒരു ഹോട്ടലിലെ ബാത്ത് ടബ്ബില്‍ അബദ്ധത്തില്‍ അവര്‍ മുങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നു. 54 വയസ്സുള്ളപ്പോള്‍ ശ്രീദേവി അന്തരിച്ചു. അവരുടെ മരണത്തിന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം, അവരുടെ ഭര്‍ത്താവും നിര്‍മ്മാതാവുമായ ബോണി കപൂര്‍ ഈ ദുരന്തത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദാംശങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചു.
 
ശ്രീദേവിയുടെ വളരെ കര്‍ശനമായ കുറഞ്ഞ ഉപ്പ് ഭക്ഷണക്രമം കാരണം പലപ്പോഴും അവള്‍ക്ക് വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. ശ്രീദേവിയുടെ മരണത്തെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ച് ബോണി കപൂര്‍ സംസാരിച്ചു. ഇതില്‍ ഒരു കള്ളക്കളിയും ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
 
'എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനുശേഷം, അവള്‍ക്ക് രണ്ടുതവണ കറുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ക്ക് കുറഞ്ഞ ബിപി പ്രശ്‌നമുണ്ടെന്നും, ഉപ്പ് ഒഴിവാക്കുന്ന കഠിനമായ ഭക്ഷണക്രമം പാലിക്കരുതെന്നും ഡോക്ടര്‍ അവളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഉപ്പ് ശരീരത്തില്‍ വെള്ളം കെട്ടിനില്‍ക്കാന്‍ കാരണമാകുമെന്നും അത് മുഖത്ത് വീര്‍ക്കുന്നതായും ശ്രീദേവി വിശ്വസിച്ചു. ശ്രീ ഉപ്പ് ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ ഒരു കാരണം അതായിരുന്നു. സാലഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കില്‍ പോലും അതില്‍ അല്പം ഉപ്പ് വിതറണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ അവളോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു.'-അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
വിവാഹനിശ്ചയത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയത് ഞാൻ തന്നെ, അഭിനയം നിർത്താൻ പറഞ്ഞു,എന്നെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് :അനുപമ പരമേശ്വരൻ

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്ഒരു യഥാര്‍ഥ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയൊരുക്കിയ സിനിമയില്‍ എ എസ് ഐ ജോര്‍ജ് മാര്‍ട്ടിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടാനായി ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ കഥയായിരുന്നു 2023ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ പറഞ്ഞത്.

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലി

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലിആക്ഷനാല്‍ സമ്പന്നമാണെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ കെജിഎഫ് ആയിരിക്കും ടിക്കിടാക്കയെന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ തുറന്നുപറയലും ഒപ്പം വി എസ് രോഹിത്- ആസിഫ് അലി കൂട്ടുക്കെട്ടിലുള്ള വിശ്വാസവും സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഹൈപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശം

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശംകേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ കടവന്ത്ര പൊലീസിനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾ

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾയഥാര്‍ഥ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതിരാജ തന്റെ കാമറ തിരിച്ചുവെച്ചു. ഗ്രാമീണ ജീവിതം അതിന്റെ പച്ചയായ തലത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതിരാജ വിപ്ലവം തീര്‍ത്തത്.

കാലവർഷ മഴയിൽ 22 ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവ്, 7 ജില്ലകളിൽ മഴ കുറഞ്ഞു, പത്തനംതിട്ടയിലും തിരുവനന്തപുരത്തിലും കനത്ത മഴ

കാലവർഷ മഴയിൽ 22 ശതമാനത്തിൻ്റെ കുറവ്, 7 ജില്ലകളിൽ മഴ കുറഞ്ഞു, പത്തനംതിട്ടയിലും തിരുവനന്തപുരത്തിലും കനത്ത മഴ7 ജില്ലകളില്‍ സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ട മഴയുടെ അളവില്‍ കാര്യമായ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍, തെക്കന്‍ ജില്ലകളായ തിരുവനന്തപുരത്തും പത്തനംതിട്ടയിലും ശരാശരിയിലും ഉയര്‍ന്ന തോതില്‍ മഴ ലഭിച്ചു.

എറണാകുളം - ബംഗളൂരു വന്ദേഭാരതിന് 16 കോച്ചുകൾ; സർവീസ് ഓഗസ്റ്റ് 17 മുതൽ; ഓണയാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം

എറണാകുളം - ബംഗളൂരു വന്ദേഭാരതിന് 16 കോച്ചുകൾ; സർവീസ് ഓഗസ്റ്റ് 17 മുതൽ; ഓണയാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസംഎറണാകുളം - ബംഗളൂരു വന്ദേഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് സര്‍വീസ് മറ്റന്നാള്‍ മുതല്‍. ഓണത്തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലിനെ തുറന്നാണ് തീരുമാനം.

ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാന്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക്, ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കും

ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാന്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക്, ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുംപശ്ചിമേഷ്യന്‍ പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കിടെ ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാന്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു. സെപ്റ്റംബറില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പതിനെട്ടാമത് ഉച്ചകോടിയ്ക്കായാണ് ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്.

മിസ്റ്റർ ട്രംപ്, ട്വിറ്ററിൽ യുദ്ധം ചെയ്താൽ ഹോർമുസ് പിടിച്ചെടുക്കാനാവില്ല: പരിഹാസവുമായി ഇറാൻ

മിസ്റ്റർ ട്രംപ്, ട്വിറ്ററിൽ യുദ്ധം ചെയ്താൽ ഹോർമുസ് പിടിച്ചെടുക്കാനാവില്ല: പരിഹാസവുമായി ഇറാൻഇറാനെതിരായ സൈനിക നീക്കങ്ങളില്‍ വിജയം നേടിയ ശേഷം ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ അമേരിക്ക അവകാശം സ്ഥാപിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്.

എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ,വന്ദേമാതരം പൂർണമായി പാടി, തടയാൻ ശ്രമിച്ച് സോണിയാഗാന്ധിയും ഖാർഗെയും

എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ,വന്ദേമാതരം പൂർണമായി പാടി, തടയാൻ ശ്രമിച്ച് സോണിയാഗാന്ധിയും ഖാർഗെയുംസാധാരണമായി വന്ദേമാതരത്തിന്റെ രണ്ട് ചരണങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ആലപിക്കാറെങ്കിലും ഇത്തവണ ഗായകസംഘം പൂര്‍ണമായും വന്ദേമാതരം ആലപിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയാ ഗാന്ധിയും മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെയും ഇടപെട്ടെങ്കിലും ഗാനം നിര്‍ത്തിയില്ല.