ശ്രീദേവിയുടെ മരണം സ്വാഭാവികമായിരുന്നില്ല, പിന്നില് ഉപ്പ് രഹിത ഭക്ഷണക്രമം: ബോണി കപൂര്
ഓഗസ്റ്റ് 13 ഇതിഹാസ നടി ശ്രീദേവിയുടെ ജന്മദിനമാണ്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ആരാധകര് അവരുടെ അവിശ്വസനീയമായ സിനിമാ യാത്രയെ ഓര്മ്മിക്കുന്നു. 2018 ഫെബ്രുവരി 24 ന് ദുബായിലെ ഒരു ഹോട്ടലിലെ ബാത്ത് ടബ്ബില് അബദ്ധത്തില് അവര് മുങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നു. 54 വയസ്സുള്ളപ്പോള് ശ്രീദേവി അന്തരിച്ചു. അവരുടെ മരണത്തിന് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം, അവരുടെ ഭര്ത്താവും നിര്മ്മാതാവുമായ ബോണി കപൂര് ഈ ദുരന്തത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദാംശങ്ങള് പങ്കുവെച്ചു.
ശ്രീദേവിയുടെ വളരെ കര്ശനമായ കുറഞ്ഞ ഉപ്പ് ഭക്ഷണക്രമം കാരണം പലപ്പോഴും അവള്ക്ക് വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. ശ്രീദേവിയുടെ മരണത്തെ തുടര്ന്നുണ്ടായ അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ച് ബോണി കപൂര് സംസാരിച്ചു. ഇതില് ഒരു കള്ളക്കളിയും ഉള്പ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
'എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനുശേഷം, അവള്ക്ക് രണ്ടുതവണ കറുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങള്ക്ക് കുറഞ്ഞ ബിപി പ്രശ്നമുണ്ടെന്നും, ഉപ്പ് ഒഴിവാക്കുന്ന കഠിനമായ ഭക്ഷണക്രമം പാലിക്കരുതെന്നും ഡോക്ടര് അവളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഉപ്പ് ശരീരത്തില് വെള്ളം കെട്ടിനില്ക്കാന് കാരണമാകുമെന്നും അത് മുഖത്ത് വീര്ക്കുന്നതായും ശ്രീദേവി വിശ്വസിച്ചു. ശ്രീ ഉപ്പ് ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ ഒരു കാരണം അതായിരുന്നു. സാലഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കില് പോലും അതില് അല്പം ഉപ്പ് വിതറണമെന്ന് ഞങ്ങള് അവളോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു.'-അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.