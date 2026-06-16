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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Tuesday, 16 June 2026 (17:07 IST)

'ഒടിയൻ' അവകാശം ആശിർവാദ് സിനിമാസിനു മാത്രമല്ലേ? എങ്ങനെ ഈ സിനിമ നടക്കും !

എട്ട് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് 'ഒടിയൻ' എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിൽ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത്

Right on Odiyan Movie name
Publish: Tue, 16 Jun 2026 (17:07 IST) Updated: Tue, 16 Jun 2026 (17:15 IST)
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രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന 'ഒടിയൻ' ആണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചാ വിഷയം. പൃഥ്വിരാജും മഞ്ജു വാരിയറുമാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നത്. അതേസമയം മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി വി.എ.ശ്രീകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത് 2018 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ഒടിയൻ' സിനിമയിലും മഞ്ജു അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 
എട്ട് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് 'ഒടിയൻ' എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിൽ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതേ പേരിൽ തന്നെ വീണ്ടുമൊരു സിനിമ ! അത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്ന സംശയം മലയാള സിനിമ ആരാധകർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ 'ഒടിയൻ' എന്ന പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ നിയമവശങ്ങളും കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് പുതിയ 'ഒടിയൻ' പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
 
മോഹൻലാൽ ചിത്രം 'ഒടിയൻ' നിർമിച്ച ആശിർവാദ് സിനിമാസിൽ നിന്ന് ഈ പേര് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ല എന്നുകാണിക്കുന്ന 'നോൺ ഒബ്‌ജെക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്' പുതിയ സിനിമയുടെ നിർമാതാക്കൾ നേരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എൻഒസി ഉള്ളതിനാൽ വീണ്ടും ഇതേ പേരിൽ സിനിമ ചെയ്യാൻ നിയമപരമായ തടസങ്ങളില്ല.
 
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