ഞായര്‍, 12 ഏപ്രില്‍ 2026
ധുരന്ധറിന്റെ വിജയം: രണ്‍വീര്‍ സിംഗ് ആര്‍എസ്എസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തി മോഹന്‍ ഭാഗവതിനെ കണ്ടു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ഞായര്‍, 12 ഏപ്രില്‍ 2026 (13:29 IST)
രണ്‍വീര്‍ സിംഗിന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ ധുരന്ധര്‍ ദി റിവഞ്ച് ബോക്‌സ് ഓഫീസ് റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ തകര്‍ത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റിലീസ് ചെയ്ത് നാലാം ആഴ്ചയിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘ് (ആര്‍എസ്എസ്) സ്ഥാപകന്‍ കെ ബി ഹെഡ്ഗേവാറിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്‍ഗാമിയായ എം എസ് ഗോള്‍വാള്‍ക്കറിനും നാഗ്പൂരിലെ അവരുടെ സ്മാരകങ്ങളിലെത്തി രണ്‍വീര്‍ സിംഗ് പുഷ്പാഞ്ജലികള്‍ അര്‍പ്പിച്ചു.

വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പിടിഐയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്ന് വെളുത്ത കുര്‍ത്തയില്‍ രണ്‍വീര്‍ ഇറങ്ങുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രേഷ്മിംബാഗിലെ ഡോ. ഹെഡ്ഗേവാര്‍ സ്മൃതി മന്ദിര്‍ രണ്‍വീര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു. സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ ആര്‍.എസ്.എസ് പ്രതിനിധികള്‍ ഹിന്ദുത്വ സംഘടനയുടെ ആദ്യ മേധാവികളെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ആമുഖം നടന് നല്‍കി.

പിന്നീട് രണ്‍വീര്‍ ആര്‍.എസ്.എസ് മേധാവി മോഹന്‍ ഭഗവതിനെയും കണ്ടു. സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയും സംഘടനയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും സേവന സംരംഭങ്ങളെയും കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു.


