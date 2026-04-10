അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 10 ഏപ്രില് 2026 (16:42 IST)
തന്റെ കുടുംബജീവിതത്തെയും വ്യക്തിജീവിതത്തെയും ലക്ഷ്യം വെച്ച് അപവാദ പ്രചാരണം നടത്തുന്ന സഹോദരന്റെ മുന് ഭാര്യയും ടെലിവിഷന് നടിയുമായ മുസ്ക്കാന് നാന്സി ജെയിംസിനെതിരെ മാനഷ്ടത്തിന് പരാതി നല്കി നടി ഹന്സിക മോട്വാനി. മുസ്താന് തനിക്കെതിരെ തെറ്റായതും അപകീര്ത്തികരമായതുമായ പരാമര്ശങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഉന്നയിച്ചതായാണ് ഹന്സികയുടെ പ്രധാന ആരോപണം. 2 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട്
മുംബൈ ദിന്ഡോഷി സെഷന്സ് കോടതിയെയാണ് ഹന്സിക സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മുസ്ക്കാന് തന്നില് നിന്ന് മുന്പ് കടം വാങ്ങിയ 27 ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചു ചോദിച്ചതിലുള്ള വിരോധമാണ് തനിക്കെതിരെ വ്യാജ ആരോപണങ്ങള് ഉന്നയിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ന് ഹന്സിക പരാതിയില് പറയുന്നു.സഹോദരന് പ്രശാന്ത് മോട്വാനിയുമായുള്ള വിവാഹസമയത്താണ് മുസ്കാന് തന്നില് നിന്ന് തുക കടം വാങ്ങിയത്. പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഈ തുക തിരിച്ചുനല്കിയില്ലെന്നും ഹര്ജിയില് പറയുന്നു.
നേരത്തെ ഹന്സികയ്ക്കും സഹോദരനായ പ്രശാന്ത് മോട്വാനിക്കുമെതിരെ ഗാര്ഹിക പീഡനമടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങള് മുസ്കാന് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പീഡനം കാരണം തനിക്ക് 'ബെല്സ് പാള്സി' (മുഖത്തെ തളര്വാതം) ബാധിച്ചുവെന്നായിരുന്നു മുസ്ക്കാന്റെ വാദം. എന്നാല് ഈ ആരോപണങ്ങള് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണെന്ന് ഹന്സിക വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
സഹോദരന്റെ വിവാഹശേഷം അവര്ക്കൊപ്പമല്ല താന് താമസിച്ചിരുന്നതെന്നും സഹോദരനും ഭാര്യയായ മുസ്കാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായതിനെ പറ്റി തനിക്ക് ഒന്നുമറിയില്ലെന്നും ഹന്സിക പറയുന്നു. മുസ്കാനെതിരെ ക്രിമിനല് മാനനഷ്ടകേസും ഹന്സിക ഫയല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ഹന്സികയ്ക്കും പ്രശാന്തിനുമെതിരെ മുസ്കാന് നല്കിയ പരാതിയില് എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പരാതിക്കെതിരെ ഹന്സിക ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു.