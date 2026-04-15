ബുധന്‍, 15 ഏപ്രില്‍ 2026
Mammootty - Nitish Sahadev Movie: മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ചിത്രം; മമ്മൂട്ടി വ്യത്യസ്ത വേഷത്തിൽ

மாசு என்றர்டெயினர் ஜோனரிலாணு சித்ரம் ஒருக்குக

WEBDUNIA| Last Modified ബുധന്‍, 15 ഏപ്രില്‍ 2026 (10:25 IST)

Mammootty - Nitish Sahadev Movie: മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി നിതീഷ് സഹദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ ഉടൻ. മേയിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കാനാണ് തീരുമാനം. മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിർമിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ചിത്രമായിരിക്കും ഇത്.

മാസ് എന്റർടെയ്‌നർ ഴോണറിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കുക. 'ഫാലിമി'ക്കു ശേഷം നിതീഷ് സഹദേവ് ഒരുക്കുന്ന മലയാള ചിത്രമാണിത്. ഡാർക്ക് ഹ്യൂമറിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരിക്കും. പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃത കഥയായിരിക്കുമെങ്കിലും, കഥാഗതിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഒൻപത് വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ കഥാപാത്രമായിരിക്കും. ചിത്രത്തിൽ നായിക കഥാപാത്രമില്ല. കേരള-തമിഴ്നാട് ബോർഡർ പശ്ചാത്തലമാക്കി ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടി ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് എത്തുന്നത്. രാജമാണിക്യം പോലെ വളരെ വ്യത്യസ്തവും ഹ്യൂമർ ഉള്ള തരത്തിലുമായിരിക്കും മമ്മൂട്ടി കഥാപാത്രത്തിന്റെ സംസാരശൈലി.

സിനിമയ്ക്കായി ഒരു 'ഫിക്ഷണൽ ലോകം' (സങ്കൽപ്പ ലോകം) സൃഷ്ടിച്ചായിരിക്കും ചിത്രീകരണം. ആക്ഷനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരിക്കും. നിതീഷിനൊപ്പം അനുരാജ് ഒ.ബി കൂടി ചേർന്നാണ് മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ. അഗ്‌നിവേശ് രഞ്ജിത്താണ് പ്രൊജക്ട് ഡിസൈനർ.


