'വരുന്നുണ്ട്'; ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ സെൽഫിയിൽ ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയും

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 4 ഏപ്രില് 2026 (15:25 IST)
മഹേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പേട്രിയറ്റിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് മലയാള സിനിമാ പ്രേക്ഷകർ. 19 വർഷത്തിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും വീണ്ടും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ചിത്രത്തിൽ ഫഹദ് ഫാസിലും കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ ഫഹദ് ഫാസിൽ
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്ന സെൽഫിയാണ് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും അടങ്ങുന്ന പേട്രിയറ്റ് സെൽഫിയാണ് ഫഹദ് പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രകാശ് വർമ, മഹേഷ് നാരായണൻ, സുഷിൻ ശ്യാം എന്നിവരെയും ചിത്രത്തിൽ കാണാം. സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ ഇന്ന് പുറത്തിറാങ്ങിനിരിക്കെയാണ് ഫഹദ് സെൽഫിയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വരുന്നുണ്ട് എന്ന കാപ്ഷൻ നൽകിയാണ് ഫഹദ് ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും.
മെയ് 1നായിരിക്കും ചിത്രം ആഗോള റിലീസായി തീയേറ്ററുകളിലെത്തുക. മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, നയൻതാര, രേവതി, രാജീവ് മേനോൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആന്റോ ജോസഫ് ഫിലിം കമ്പനി, കിച്ചപ്പു ഫിലിംസ് എന്നിവയുടെ ബാനറിൽ ആന്റോ ജോസഫ്, കെ ജി അനിൽകുമാർ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സി ആർ സലിം പ്രൊഡക്ഷൻസ്, ബ്ലൂ ടൈഗേഴ്സ് ലണ്ടൻ എന്നീ ബാനറുകളിൽ സി.ആര്.സലിം, സുഭാഷ് ജോര്ജ് മാനുവല് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹ നിർമ്മാണം. സി.വി.സാരഥിയും രാജേഷ് കൃഷ്ണയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്മാര്