ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില്‍ 2026
Vaazha 3 : ആൺകുട്ടികളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു, ഇനി പെൺകുട്ടികളുടെ ഊഴം: 'വാഴ 3' പ്രഖ്യാപിച്ചു

Jithin Raj| Last Modified ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില്‍ 2026 (14:31 IST)
മലയാള സിനിമയില്‍ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച 'വാഴ' ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലെ മൂന്നാം ഭാഗം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ആണ്‍കുട്ടികളുടെ കഥയാണ് പറഞ്ഞതെങ്കില്‍ 'വാഴ 3' പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ലോകത്തേക്കാണ് ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. 'ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യണ്‍ ഗേള്‍സ്' (Biopic of a Billion Girls) എന്ന ടാഗ്ലൈനോടെയാണ് ചിത്രം എത്തുന്നത്. സംവിധായകനും നിര്‍മാതാവുമായ വിപിന്‍ ദാസ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ താരങ്ങളെയും പുതുമുഖങ്ങളെയും അണിനിരത്തി ഒരുക്കിയ വാഴ 2 ബോക്‌സോഫീസില്‍ 150 കോടിയിലേറെ കളക്റ്റ് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വാഴ 3 പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിപിന്‍ ദാസിന്റെ ഡയറക്‌റ്റോറിയല്‍ ടീമിലുള്ള വിശ്വന്‍ ശ്രീജിത്താണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുക. വിപിന്‍ ദാസ് തന്നെയായിരിക്കും ചിത്രത്തിന്റെ രചന. അടുത്ത വര്‍ഷമായിരിക്കും സിനിമയുടെ പ്രൊഡക്ഷന്‍ നടക്കുക.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


