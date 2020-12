ബോളിവുഡ് സിനിമാതാരം കങ്കണാ റണാവത്തിനെതിരെ തുറന്നടിച്ച് ഗോദ, നയൺ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതയായ പഞ്ചാബി താരം വാമിക ഗാബി. ഒരിക്കൽ കങ്കണയുടെ വലിയ ആരാധികയായിരുന്നു എന്നതിൽ ലജ്ജ തോന്നുന്നുവെന്നും വെറുപ്പു മാത്രം നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയായി മാറിപ്പോയത് ഏറെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കര്‍ഷക സമരത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത വയോധികയെ ഷഹീന്‍ബാഗ് ദാദി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബില്‍കിസ് ബാനുവെന്ന് കങ്കണ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. 100 രൂപയ്ക്ക് ഇവരെ സമരം നടത്താന്‍ ലഭിക്കുമെന്നും കങ്കണ ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. അതേസമയം വാമികയുടെ ട്വീറ്റിന് തൊട്ട്‌പിന്നാലെ കങ്കണ താരത്തെ ട്വിറ്ററിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്‌തു.

Well, I’m glad she ‘just’ blocked me.

Would have broken my heart more if she had replied the way she has replied to women in her previous other tweets