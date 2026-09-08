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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (14:30 IST)

അങ്ങനെയാണ് മമ്മൂട്ടി പുകവലിയെന്ന ദുശീലം നിർത്തുന്നത്..!

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Written By: WEBDUNIA
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (13:46 IST)
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ഒരുകാലത്ത് നന്നായി പുകവലിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു നടൻ മമ്മൂട്ടി. താരം തന്നെ ഇതേകുറിച്ച് പലപ്പോഴും തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, മമ്മൂട്ടി പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ആ കാരണം കേട്ടാൽ തീർച്ചയായും സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈയടിക്കും. 
 
മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് താരം തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുകവലി നിർത്തുന്നത്. കൈരളി ടിവിക്ക് നൽകിയ പഴയൊരു അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. പുകവലിക്കുന്നത്, തനിക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും വലിയ ദോഷം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മമ്മൂട്ടി അന്ന് പറഞ്ഞു. പുകവലി കാരണം മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നും തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ തന്നെ അനുകരിക്കുന്ന ചിലർക്ക് വേണ്ടി അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശീലം നിർത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. 
 
പുകവലിക്കുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ, ശരീരത്തിനു അത് വളരെ ദോഷം ചെയ്യും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതിനോട് അനുവാദം ചോദിക്കാതെ കടത്തി വിടുന്നത്. നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പുകയുടെ ആവശ്യമില്ല. ആഹാരപദാർഥങ്ങളും വായവും മതിയല്ലോ. പുകവലി ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശീലം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. 
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