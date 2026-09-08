വാമ്പയറായി മമ്മൂട്ടിയെത്തും; കിടിലൻ പ്രൊജക്ട് വരുന്നു

വാമ്പയറായി മമ്മൂട്ടിയെത്തും; കിടിലൻ പ്രൊജക്ട് വരുന്നു
Mammootty - Vampire Movie
സെപ്റ്റംബർ ഏഴ്, മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടിയുടെ ജന്മദിനമായിരുന്നു. സിനിമാലോകം ഒന്നടങ്കം മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. അതിനിടെ ഏറെ ചർച്ചയായ ഒന്നാണ് സംവിധായകൻ കൃഷ്ണേന്ദു കലേഷിന്റേത്.
മലയാളത്തിന്റെ വാമ്പയർ
മമ്മൂട്ടിക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് കൃഷ്ണേന്ദു കലേഷ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ച ചിത്രമാണിത്. വാമ്പയർ ലുക്കിലാണ് മമ്മൂട്ടിയെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. കൃഷ്ണേന്ദു കലേഷ് ചിത്രത്തിൽ മമ്മൂട്ടി വാമ്പയർ ആയി എത്തുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ചർച്ച പൂർത്തിയായി
മമ്മൂട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് കൃഷ്ണേന്ദു കലേഷ് തന്റെ പുതിയ സിനിമയുടെ കഥ പറഞ്ഞത്. മാർച്ച് മാസത്തിൽ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം കൃഷ്ണേന്ദു കലേഷ് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.വാമ്പയർ സൂചന നൽകി മമ്മൂട്ടി
നേരത്തെ അനുപമ ചോപ്രയുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ താനൊരു വാമ്പയർ റോളിൽ വരുന്നത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മമ്മൂട്ടി ചോദിച്ചിരുന്നു. കൃഷ്ണേന്ദു കലേഷിന്റെ ചിത്രത്തെ പരോക്ഷമായി സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മമ്മൂട്ടി. അഭിമുഖത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ''എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു വാമ്പയർ വേഷം ചെയ്യുന്നത് ആലോചിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ?'' എന്ന് മമ്മൂട്ടി തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ചോദ്യം കേട്ട് അമ്പരന്ന അനുപമ ചോപ്ര, അങ്ങനെയൊന്ന് സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ആകാംക്ഷയോടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ''സസ്പെൻസ്'' എന്നായിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ മറുപടി. അത്തരമൊരു വേഷം താങ്കൾ ചെയ്താൽ അത് ഗംഭീരമായിരിക്കുമെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ ''ഇൻഷാ അള്ളാ...' എന്ന് മമ്മൂട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു. Also Read: സതീശനെതിരെ പാളയത്തിൽ പട; വിഷ്ണുനാഥിനെ താക്കോൽസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ വേണുഗോപാൽ, ചെന്നിത്തല ഔട്ടാകും