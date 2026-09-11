റാം- നിവിൻ പോളി തമിഴ് ചിത്രം ഏഴ് കടൽ ഏഴ് മലൈ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്, ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് റിലീസ്
നിവിന് പോളിയെ നായകനാക്കി റാം സംവിധാനം ചെയ്ത തമിഴ് ചിത്രമായ ഏഴ് കറ്റല് ഏഴ് മലൈയുടെ റിലീസ് തീയ്യതി പുറത്ത്. ഒക്ടോബര് ഒന്നിനാണ് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയാക്കി രണ്ടര വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്. 2024 മെയ് 15ന്1 സിനിമ റോട്ടര്ഡാം അന്തര്ദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തില് പ്രീമിയര് ചെയ്തിരുന്നു.
Gear up for an extraordinary journey! #YezhuKadalYezhuMalai in theatres from October 1st!— Nivin Pauly (@NivinOfficial) September 11, 2026
Written and Directed By #DirectorRam
Produced by @sureshkamatchi @vhouseofficial@yoursanjali @sooriofficial#YezhuKadalYezhuMalai #DirectorRam #YuvanShankarRaja #Soori #Anjali pic.twitter.com/wcqgjX6VvZ
റോട്ടര്ഡാമില് ബിഗ് സ്ക്രീന് കോമ്പറ്റീഷന് എന്ന മത്സരവിഭാഗത്തിലായിരുന്നു സിനിമ തിരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. നിവിന് പോളിക്കൊപ്പം സൂരി, അഞ്ജലി എന്നിവരാണ് സിനിമയില് മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.