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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 11 September 2026 (13:16 IST)

റാം- നിവിൻ പോളി തമിഴ് ചിത്രം ഏഴ് കടൽ ഏഴ് മലൈ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്, ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് റിലീസ്

Yezhu kadal Yezhu malai,Nivin Pauly, Cinema release, Kollywood
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (12:46 IST)
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നിവിന്‍ പോളിയെ നായകനാക്കി റാം സംവിധാനം ചെയ്ത തമിഴ് ചിത്രമായ ഏഴ് കറ്റല്‍ ഏഴ് മലൈയുടെ റിലീസ് തീയ്യതി പുറത്ത്. ഒക്ടോബര്‍ ഒന്നിനാണ് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുക. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി രണ്ടര വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്. 2024 മെയ് 15ന്‍1 സിനിമ റോട്ടര്‍ഡാം അന്തര്‍ദേശീയ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തില്‍ പ്രീമിയര്‍ ചെയ്തിരുന്നു.
 
റോട്ടര്‍ഡാമില്‍ ബിഗ് സ്‌ക്രീന്‍ കോമ്പറ്റീഷന്‍ എന്ന മത്സരവിഭാഗത്തിലായിരുന്നു സിനിമ തിരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. നിവിന്‍ പോളിക്കൊപ്പം സൂരി, അഞ്ജലി എന്നിവരാണ് സിനിമയില്‍ മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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