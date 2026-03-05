India vs England: വമ്പന്മാരെ കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, വാംഖഡെയിൽ ടോസ് നിർണായകം, കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ

രേണുക വേണു|
ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യ- ഇംഗ്ലണ്ട് സെമിഫൈനല് മത്സരത്തില് വിജയികളെ നിര്ണയിക്കുന്നതില് നിര്ണായകമാവുക ടോസ് ആയിരിക്കുമെന്ന് കണക്കുകള്. വാംഖഡെയില് ഈ വര്ഷം നടന്ന 80 ശതമാനം മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ചത് രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്ത ടീമുകളായിരുന്നു. അതിനാല് തന്നെ ടോസ് ലഭിച്ച ടീം ഇന്ന് ഫീല്ഡിംഗ് തിരെഞ്ഞെടുക്കാന് സാധ്യതയേറെയാണ്.
കടലിനോട് ചേര്ന്ന് നില്ക്കുന്ന വാംഖഡെ സ്റ്റേഡിയഠില് വൈകുന്നേരമാകുന്നതോടെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഈര്പ്പം കൂടുകയും മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. രണ്ടാമത് പന്തെറിയുന്ന ടീമിന് അതിനാല് തന്നെ പന്ത് ഗ്രിപ്പ് ചെയ്യാന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. ഈ ലോകകപ്പില് ആകെ കളിച്ച 7 മത്സരങ്ങളില് 3 എണ്ണത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ടീമുകള് വിജയിച്ചെങ്കിലും മൊത്തം കണക്കില് രണ്ടാമത് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമിന് വലിയ മുന്തൂക്കമാണുള്ളത്.