ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ വിജയിക്കണോ?, കുൽദീപിനെ ഉൾപ്പെടുത്തു, നിർദേശവുമായി മൈക്കൽ വോൺ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 5 മാര്ച്ച് 2026 (16:05 IST)
ടി20 ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനല് മത്സരത്തില് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് തന്ത്രപരമായ ഉപദേശവുമായി മുന് ഇംഗ്ലണ്ട് നായകന് മൈക്കല് വോണ്. ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റര്മാര്ക്കെതിരെ റിസ്റ്റ് സ്പിന്നറായ കുല്ദീപ് യാദവിനെ കളിപ്പിക്കണമെന്ന നിര്ദേശമാണ് വോണ് നല്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റര്മാര്ക്കെതിരെ കുല്ദീപിന് മികച്ച റെക്കോര്ഡ് ഉണ്ടെന്നും മൈക്കല് വോണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
എല്ലാ ഫോര്മാറ്റിലും ഇംഗ്ലണ്ടിനെ വട്ടം കറക്കിയിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് കുല്ദീപിനുള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷ് താരങ്ങള്ക്ക് ഇപ്പോഴും കുല്ദീപിന് കളിക്കുന്നതില് പ്രയാസമുണ്ട്. മധ്യനിരയിലെ ബാറ്റിംഗ് ഓപ്ഷനേക്കാള് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക കുല്ദീപിനെ പോലൊരു വിക്കറ്റ് ടേക്കറുടെ സാന്നിധ്യമായിരിക്കും. ശിവം ദുബെ വേണമോ തിലക് വര്മ വേണമോ എന്നതെല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയാണ്. മൈക്കല് വോണ് പറഞ്ഞു.