Fin Allen : ആഘോഷത്തിന് സമയമായിട്ടില്ല, ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഫൈനലിൽ, ചരിത്രസെഞ്ചുറിക്ക് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി ഫിൻ അലൻ

രേണുക വേണു|
Last Modified വ്യാഴം, 5 മാര്ച്ച് 2026 (08:46 IST)
ഐസിസി പുരുഷ ടി20 ലോകകപ്പ് 2026 സെമിഫൈനലില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ നടത്തിയ സംഹാരപ്രകടനത്തിന് ശേഷം പ്രതികരണവുമായി ന്യൂസിലന്ഡ് ഓപ്പണര് ഫിന് അലന്. 33 പന്തില് സെഞ്ചുറി തികച്ച ഫിന് അലന് ടി20 ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ സെഞ്ചുറിയെന്ന റെക്കോര്ഡ് മത്സരത്തില് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.കൊല്ക്കത്തയിലെ ഈഡന് ഗാര്ഡന്സില് നടന്ന മത്സരത്തില് അലന്റെ അതിവേഗ ഇന്നിംഗ്സാണ് കിവീസ് ടീമിന് ഏകപക്ഷീയ വിജയം സമ്മാനിച്ചത്.
169 റണ്സിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന ന്യൂസിലാന്ഡ് 7.1 ഓവര് ബാക്കി നില്ക്കെ ഒരു വിക്കറ്റ് മാത്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാണ് വിജയലക്ഷ്യം മറികടന്നത്.33 പന്തില് 10 ഫോറും 8 സിക്സറും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഫിന് അലന്റെ സെഞ്ചുറി. ടിം സെയ്ഫര്ട്ട് 33 പന്തില് 58 റണ്സുമായി അലന് മികച്ച പിന്തുണ നല്കി.
ചരിത്ര ഇന്നിംഗ്സിന് പിന്നാലെ അലന് പക്ഷേ ശാന്തമായാണ് പ്രതികരിച്ചത്. നേട്ടം ആഘോഷിക്കാന് സമയം ഉണ്ടെങ്കിലും ടീമിന്റെ മുഴുവന് ശ്രദ്ധയും ഫൈനലിലാണെന്ന് താരം വ്യക്തമാക്കി. ''ചെറുതായി ആഘോഷിക്കാം, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകള് ഇപ്പോള് ഫൈനലിലേക്കാണ്,'' എന്നായിരുന്നു ഫിന് അലന്റെ പ്രതികരണം.
ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട്- ഇന്ത്യ സെമിഫൈനല് മത്സരത്തിലെ വിജയികളെയാകും ന്യൂസിലന്ഡ് ഫൈനലില് നേരിടുക. മാര്ച്ച് 8 ഞായറാഴ്ച അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഫൈനല് മത്സരം നടക്കുക.